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分享疑遭變造選舉公報 隔日刪文稱「網友做的AI圖」

沈伯洋：偽造、變造於法不合 競辦研議提告

國民黨立委傅崐萁辦公室執行長李秀姬17日在臉書分享一張疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報，引發違反《公職人員選舉罷免法》疑慮。調查局新北市調查處立案偵辦後，今（19）日上午以被告身分通知李秀姬到案說明，訊後依涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選等罪嫌移送台北地檢署複訊。李秀姬中午在律師陪同下抵達北檢，由法警帶入偵查庭，目前正接受檢察官訊問。據了解，調查局新北市調查處在相關圖片於網路流傳後接獲情資，隨即立案調查。李秀姬今上午以被告身分到案，調查官訊問後，認為全案涉及《選罷法》意圖使人不當選等罪嫌，下午將她移送北檢，由檢察官進一步釐清圖片來源、分享過程及是否涉及其他刑事責任。李秀姬先前已表示，爭議圖片是「網友做的AI圖」，並未聲稱由自己製作；至於她在分享圖片前是否知悉內容遭變造、圖片最初來源及製作者身分，均有待檢調進一步調查。事件起於李秀姬17日在臉書及Threads上分享一張台北市長選舉公報圖片，其中沈伯洋的政見欄被加上文字框，列出「沒有市民大道縫合」、「沒有自行車專用橋」、「沒有無限都更」、「沒有陪伴機制」、「沒有營養午餐」等文字，李秀姬並在文中提及，「公務員彈性上下班呢？單身女性服務專線呢？臨時托老券呢？」。不過目前她的臉書已關閉。李秀姬轉發該圖後，很快有民眾質疑內容為變造，由於該圖已在社群平台大量流傳，遭到質疑此舉是否涉及《選罷法》意圖使人不當選等規定。面對質疑，李秀姬18日上午刪除原本的爭議貼文，隨後另行發文表示：「謝謝各位恩人的提醒，網友作的AI圖，以後會仔細確認再分享。」並在文末列出台北市長蔣萬安，以及柯志恩、謝龍介、張善政、江啟臣、李四川等國民黨候選人的姓名與選舉號次，持續為藍營候選人助選。而對於公報內容遭變造並於社群流傳，沈伯洋近日受訪時則表示，此舉「當然於法不合」，也非常容易造成選民誤會，希望外界不要再做類似事情。其競選辦公室也表示，目前已委任律師團隊研議相關事證，評估是否正式提出法律告訴。