台北晶華酒店宣布，即日起至明（2027）年1月3日，邀請到入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」的東京六本木名店 WAGYU BURGER HIROKIYA，將於一樓azie中庭推出六款以100%日本A5和牛製作的漢堡。除了極具戲劇效果帶起司瀑布的招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」 之外，「極上和牛堡」、「松露蒜味美乃滋和牛堡」、「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」、「照燒歐姆蛋和牛堡」等店內人氣品項也原汁原味來台，品牌更為晶華獨家研發「辣醬雙蟹和牛堡」。
鋼圈一提，金黃起司瞬間漫過麵包，沿著厚實的和牛肉排傾瀉而下，這幕讓食客紛紛拿起手機的桌邊演出，即將從東京六本木搬到台北！位在日本東京六本木的名店「WAGYU BURGER HIROKIYA」，創辦人池島廣樹曾是活躍於東京俱樂部的DJ，也是一年走訪超過300家燒肉店的燒肉迷。
和牛漢堡+桌邊起司瀑布秀 成為餐廳亮點
2022年，池島廣樹在東京惠比壽開設首間HIROKIYA燒肉店，將DJ掌握現場節奏的經驗帶進餐桌。2025年5月，他在六本木開設和牛漢堡專賣店，並將「娛樂燒肉」的表演風格延伸至漢堡，開業不到一年，餐廳即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」，其中，桌邊起司瀑布秀也成為日本電視節目報導的亮點。
點用招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」時，服務人員會先端出夾著厚實A5和牛肉排的漢堡，之後將熱融起司倒入麵包頂上放置的小鋼圈中，最後向上抽起小鋼圈、金黃起司就會如瀑布一般傾瀉而下，覆滿圓潤的麵包頂、沿著堡身滑落，漫過肉排邊緣，最後在盤底匯成一圈，這時，食客需戴上店家備妥的手套才能享用，濃厚奶香伴著A5和牛的飽滿肉汁讓吃過的顧客每個都大呼過癮。
晶華酒店才吃得到 新推出「辣醬雙蟹和牛堡」
首次來台快閃，池島廣樹還為晶華獨家打造出將鱈場蟹腳與松葉蟹肉裹上微辣醬汁，堆疊在金黃起司與厚實的A5和牛肉排上的「辣醬雙蟹和牛堡」，大口咬下的瞬間先嚐到雙蟹鮮甜，接著是起司奶香與和牛油脂的甘甜，辣醬的辛香留在尾韻，海味、肉香與辣味在同一口裡各有層次。
其他漢堡還包含「HIROKIYA極上和牛堡」、「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」、「松露蒜味美乃滋和牛堡」、「照燒歐姆蛋和牛堡」等，各個都調味濃厚，吃起來同樣過癮。
呼應視覺系漢堡，azie同步推出極度吸睛的「冰山瑪奇朵」，在深色咖啡上放上一座晶透的小冰山。與招牌和牛堡同桌時，盤中是沿著漢堡流下的熱融起司，杯上是透亮的冰峰，一冷一熱，正好同框。
客座菜單中另有檸檬或萊姆口味的「HIROKIYA蘇打」及「青檸老梅可樂」等清爽飲品可供點用。上述漢堡每份980元+10%起，飲品220元+10%。活動期間，辣醬雙蟹、HIROKIY極上以及松露蒜味美乃滋三款和牛堡同步開放外帶，饕客請至「晶華美食到你家HYPERLINK」網站預訂。
「挽肉と米」慶祝「好肉日」 推限時三天米澤牛漢堡排
另外，掀起台灣直火漢堡排風潮的東京排隊名店「挽肉と米」，也宣布為了慶祝日本一年一度的11月29日「好肉日（いい肉の日）」，宣布於11月27日至11月29日，限時三天重磅推出日本山形縣「米澤牛」漢堡排。全台三間門市台北信義店、台北華山店、台中公益店同步登場。
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和牛漢堡+桌邊起司瀑布秀 成為餐廳亮點
2022年，池島廣樹在東京惠比壽開設首間HIROKIYA燒肉店，將DJ掌握現場節奏的經驗帶進餐桌。2025年5月，他在六本木開設和牛漢堡專賣店，並將「娛樂燒肉」的表演風格延伸至漢堡，開業不到一年，餐廳即入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」，其中，桌邊起司瀑布秀也成為日本電視節目報導的亮點。
晶華酒店才吃得到 新推出「辣醬雙蟹和牛堡」
首次來台快閃，池島廣樹還為晶華獨家打造出將鱈場蟹腳與松葉蟹肉裹上微辣醬汁，堆疊在金黃起司與厚實的A5和牛肉排上的「辣醬雙蟹和牛堡」，大口咬下的瞬間先嚐到雙蟹鮮甜，接著是起司奶香與和牛油脂的甘甜，辣醬的辛香留在尾韻，海味、肉香與辣味在同一口裡各有層次。
呼應視覺系漢堡，azie同步推出極度吸睛的「冰山瑪奇朵」，在深色咖啡上放上一座晶透的小冰山。與招牌和牛堡同桌時，盤中是沿著漢堡流下的熱融起司，杯上是透亮的冰峰，一冷一熱，正好同框。
客座菜單中另有檸檬或萊姆口味的「HIROKIYA蘇打」及「青檸老梅可樂」等清爽飲品可供點用。上述漢堡每份980元+10%起，飲品220元+10%。活動期間，辣醬雙蟹、HIROKIY極上以及松露蒜味美乃滋三款和牛堡同步開放外帶，饕客請至「晶華美食到你家HYPERLINK」網站預訂。
「挽肉と米」慶祝「好肉日」 推限時三天米澤牛漢堡排
另外，掀起台灣直火漢堡排風潮的東京排隊名店「挽肉と米」，也宣布為了慶祝日本一年一度的11月29日「好肉日（いい肉の日）」，宣布於11月27日至11月29日，限時三天重磅推出日本山形縣「米澤牛」漢堡排。全台三間門市台北信義店、台北華山店、台中公益店同步登場。