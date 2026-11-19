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選戰倒數9天，北市議員秦慧珠因言行爭議，引爆藍軍反彈，甚至立法院長韓國瑜嫡系子弟兵林佳新開砲「拒投」。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，近期北市黨部遭大量民眾打爆，要求開鍘秦慧珠，但身兼黨部主委的北市議長戴錫欽，因和秦同屬松信區議員，怕被多做文章而暫時忍住，不過秦慧珠所屬的黃復興黨部，日前一度要撤銷她的常委職務，但考量整體大局，最終改為警告。秦慧珠從數月前就對台北市長蔣萬安多有政見指教，從批評無菸城市是「無腦政策」、再到要蔣萬安捐錢買庇護工場月餅，之後又爆蔣萬安不讀不回她的訊息。而近期更是公開指教松機遷移政策，讓北市府公園處承認是蔣萬安開記者會後才規劃，甚至還受邀擔任提問嘉賓問對手沈伯洋，兩人還一起合影比出3號，引爆藍營怒火，考紀會主委張雅屏更轟知所進退。但秦慧珠依然故我，上政論節目又爆藍軍會含淚投票，讓蔣萬安罕見批「不需要貶低自己的城市」，甚至後來掃街0互動，而秦慧珠隨後又在政論節目開始前爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，引發眾怒。據了解，北市黨部近期接獲大量抗議、檢舉電話，不滿秦慧珠的發言要求黨紀，讓黨部主委戴錫欽壓力相當大，但由於選前若處置秦慧珠，擔憂會影響國民黨選情，加上戴是同選區議員，怕被多做解讀，因此暫時隱忍不發。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，秦慧珠所屬的黃復興系統，約莫兩週前曾討論，此次選舉表態不支持秦慧珠，更一度要撤銷黃國樑黨部信義區黨部常委職務，由於黃復興屬於藍營鐵票倉，恐重創秦的選情，但後來考量大局，最終改為警告，要她服從黨紀。黃復興黨務人士透露，目前秦慧珠還是同志，為了本黨整體全壘打，所以沒有下手撤銷，但近兩週有非常多忠貞黨員抗議，所以有提醒、警告秦慧珠，近日秦的活動，也有交代不用太積極；同時該人士也透露，已經有黨員向黨中央檢舉，但考慮選務繁忙暫不處理。