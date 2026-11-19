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NBA例行賽今（19）日多場激戰落幕，西區戰績榜再度大洗牌。失去一哥柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士戰績持續探底，今日在客場以94：116慘敗給達拉斯獨行俠、苦吞4連敗，排名直接被對手反超跌至西區第10，距離跌出附加賽區僅剩1場勝差。此外，休士頓火箭在客場下起三分雨，以119：104輕取印第安納溜馬，成功擠下明尼蘇達灰狼重返西區第3。在柯瑞缺陣期間，勇士攻防體系全面癱瘓，今日面對近況同樣低迷的獨行俠完全無力招架，終場以22分之差慘敗並吞下4連敗。此役勇士年輕主力集體熄火，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）18投僅6中攻下13分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）13投5中拿10分、正負值-32，老將格林（Draymond Green）正負值也只有-28。成功終結3連敗的獨行俠則在贏球後排名反超勇士升上西區第9，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）展現超高效率，全場15投11中狂轟33分、5籃板、9助攻，華盛頓（P.J. Washington）飆進5記三分球貢獻21分，厄文（Kyrie Irving）也挹注17分、6籃板、5助攻，聯手將勇士推向附加賽邊緣懸崖。目前勇士與升上第9獨行俠之間沒有勝差，只是因為對戰戰績的劣勢掉到第10。不過勇士與第11名的太陽之間僅剩1場勝差，隨時有可能掉出附加賽區。此前因不敵熱火加上灰狼連勝拓荒者而短暫滑落至第4的火箭，今日作客缺少主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的溜馬，首節便狂轟39分展現強大火力。儘管中鋒申京（Alperen Sengun）在第二節因傷提前退場，火箭依舊靠著窒息式防守將溜馬單節得分壓制在18分，半場打完已取得16分領先，最終穩穩收下勝利。贏球後火箭順利超車今日休兵的灰狼，重新奪回西區第3。除了勇、火兩隊排名更動，西區中段班同樣競爭激烈。季前被看衰進入重建的曼菲斯灰熊持續扮演大黑馬，今日作客克里夫蘭騎士在缺少傑羅姆（Ty Jerome）的情況下仍多點開花，靠著斯潘塞（Cam Spencer）砍下26分、7助攻與亨德里克斯（Taylor Hendricks）攻下20分、6籃板領軍，終場以124：121險勝騎士，豪取4連勝及客場8連勝，以11勝4敗穩居西區第5。反觀受困傷兵潮的奧克拉荷馬雷霆則持續低迷，今日客場以112：117惜敗亞特蘭大老鷹，吞下近5戰第4敗的雷霆，目前戰績9勝6敗暫列西區第7。