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▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」即將登場！今年首度將活動檔期從7天延長至14天，自11月23日至12月6日登場，集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，從SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機，到LE CREUSET鑄鐵鍋、日本A4和牛等通通有。《NOWNEWS》整理好市多黑五活動時間、會員入場時段及優惠亮點一次看。好市多「黑色購物節」將於11月23日至12月6日登場，今年首度將活動檔期由7天延長至14天，並實施會員分時入場安排。其中，黑鑽會員每日可於上午7時30分優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。好市多表示，希望透過延長活動期間與分時入場安排，分散購物人潮，提供會員更從容、舒適的選購體驗。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節首度延長至兩週，準備超過700項優惠商品，希望透過更充裕的採購時間，以及黑鑽會員優先入場安排，讓會員依照自己的步調選購。今年黑色購物節涵蓋多項熱門品牌與商品，包括SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機及DREAME三合一吹風直髮器，滿足家庭影音、居家環境與個人造型需求。此外，還有LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲，以及限量黃金珠寶等多元商品。好市多提醒，部分優惠商品設有每卡限購規範，實際優惠內容及數量依各賣場公告為準。除了實體賣場優惠，好市多也將自11月22日起，連續14天於每日下午4時，透過台灣好市多官方Instagram及Facebook帳號，搶先公布隔日精選優惠商品，讓會員提前掌握每日折扣資訊。