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擘劃竹縣願景 鄭朝方聚焦交通、教育、全齡照顧與生活環境四面向

新竹縣長候選人鄭朝方今（19）日在公辦電視政見發表會提出「進化竹縣、建設有感」願景，從交通、教育、全齡照顧及生活環境四大面向擘劃縣政，說明竹北涵蓋高鐵特區、舊城、農村與漁村，市公所運用有限資源推動清潔隊改革、竹北燈節、市場改造與公園綠廊，讓創新與美學走進日常。未來將把竹北的治理經驗帶到全縣，依各地需求推動建設，讓13鄉鎮市各展特色。交通方面，鄭朝方提出擴大在竹北搭乘率高達98%的成功經驗「黃金通學線」，將打造全縣的「黃金通勤線」，串聯高鐵、台鐵、居住熱區及各地交通節點，整合停車轉乘、YouBike前30分鐘免費與智慧候車服務，並推動湖口第二交流道、竹東二重交流道、埔東隧道及國道銜接台68。教育方面，鄭朝方主張優先新興生活圈再增設2所完全中學，持續改善通學步道，讓孩子就近、安全上學。提出免費營養午餐、把關食安，邀星級主廚參與菜單設計，讓孩子認識食材、培養飲食品味。也將精簡行政與評鑑，提供教師法律扶助及心理諮商，把老師還給學生與生活，並補助幼兒園特教助理員每日8小時服務，強化偏鄉早療。全齡照顧方面，鄭朝方提出全額補助65歲以上長者健保費，50歲以上民眾接種帶狀疱疹疫苗每劑補助6000元、兩劑最高12000元。敬老卡將更加尊榮，為「鑽石卡」，點數提高至1200點並擴大到市場等都能使用，同時完善生育與育兒津貼、嬰幼兒疫苗補助，擴充公托、臨托與夜托。生活環境方面，鄭朝方提出水文休閒治理，打造頭前溪24小時運動光廊、豆子埔溪整治、牛欄河優化等；擘劃城鎮微森林，如竹北市東市西公園、縣福公園、水圳公園等；改善市場、地下道與公共廁所，如同竹北的規格，朝每個鄉鎮市都有親子館或特色圖書館的目標前進，並以國際級賽事串聯山海地景與地方觀光，帶動在地經濟。最後鄭朝方感謝竹北市民一同改造城市，並分享「每一道晨光，都是諾言。那麼多改變，把未來寫成眼前，讓目光在不經意瞬間，幸福迎風哼著歌出現」。他說，這幾年在竹北用一項項建設唱出幸福的歌，鐫刻成永恆，讓改變留在孩子放學後走進的圖書館、長輩飯後散步的林蔭道，未來要讓些改變走進13鄉鎮市，讓鄉親在日常生活中感受到「進化竹縣、建設有感」的美好城鄉生活。