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第一環節：BTS從舞台周圍登場走上台 3首歌揭開高雄首夜

第二環節：經典《FAKE LOVE》登場 新歌《SWIM》舞台會轉動

第三環節：VCR串起全新舞台 BTS帶來《2.0》、《NORMAL》

第四環節：神曲《Not Today》、《MIC Drop》連發 《FIRE》接力登場

第五環節：《IDOL》成員下台大繞場 7位成員近距離與粉絲互動

第六環節：《Butter》、《Dynamite》放安可 全場變大型舞池

第七環節：粉絲決定唱什麼！卡拉OK驚喜加碼2首歌曲

第八環節：BTS最後感言 《Into the sun》配煙火秀Day1圓滿落幕

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年終於回到台灣開唱！RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7位成員今（19）日晚間7點在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場演出，接下來21日、22日還有兩場，3場共吸引約15萬名粉絲朝聖。這次巡演採用360度全景舞台，讓四面八方的觀眾都能欣賞演出，除了23首歌曲、成員談話及粉絲票選的驚喜曲目，還安排繞場互動與煙火秀，整場演唱會宛如一場大型慶典。《NOWNEWS今日新聞》將直擊現場，即時更新今晚的演出內容，帶ARMY們掌握7位成員睽違8年重返台灣的每個精彩瞬間。表演曲目：《Hooligan》、《Aliens》、《Run BTS》＋開場談話表演曲目：《they don't know 'bout us》、《Like Animals》、《FAKE LOVE》、《SWIM》、《Merry Go Round》表演曲目：VCR+Intro表演、《2.0》、《NORMAL》＋談話環節表演曲目：《Not Today》、《MIC Drop》、《FYA》、《FIRE》＋談話環節表演曲目：《Body to Body》、《IDOL》、繞場互動＋ARMY粉絲應援時間安可曲目：《Come Over》+談話環節、《Butter》、《Dynamite》卡拉OK環節：粉絲票選驚喜曲目x2安可曲目：結尾談話、《Please》、《Into the sun》