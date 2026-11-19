我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國國家主席習近平親自在現場歡迎川普，兩人見面時立即互相擁抱。（圖／路透／達志影像）

亞太經濟合作（APEC）領袖會議的重頭戲「川習會」19日正式登場！美國總統川普抵達深圳麒麟山莊後，與中國國家主席習近平握手，隨即展開會談。這已經是兩人今年第三度會晤，雙方近日互動頻頻，禮遇對方的程度也備受外界關注。回顧今年，川習兩人可說是「頻繁見面」。第一次是5月13日至15日，川普訪問北京；第二次是9月23日至25日，習近平回訪華府；這一次則選在APEC場邊、於深圳見面，半年內三度會面，在美中關係史上相當少見。兩人這次也展現了高規格的互相禮遇。川普18日搭乘空軍一號抵達深圳寶安國際機場時，習近平打破一般外交慣例，親自到舷梯下迎接，被視為回敬川普9月在安德魯斯聯合基地親迎習近平的禮遇。川普也證實，他在18日晚間的APEC歡迎晚宴上和習近平聊了一整晚，話題還觸及人工智慧（AI）。川普甚至在會面前就宣稱，這場與習近平、普丁的會晤，還沒開始就已經是一場「勝利」。值得注意的是，川普在會談前就先釋出善意。他在深圳接受美國福斯新聞（FOX News）專訪時表示，如果2、3年後自己仍在任，可能允許輝達（NVIDIA）把目前禁止銷往中國的最先進Blackwell晶片賣給中國，理由是到時候輝達已經會有更新的產品。川普直言，自己不想對輝達說「你們做了晶片，卻不准賣」。不過，美方官員在會前已經定調，出口管制不在這次談判範圍內。至於這次川習會會聊什麼？外界預期，雙方將就貿易、稀土、AI科技競爭與台灣等議題交換意見。在貿易方面，美中去年在南韓APEC峰會達成貿易休兵，目前延長至明年1月，美方官員表示，這次經濟議題的重點將放在落實既有協議，包括互降300億美元商品關稅的計畫與農產品採購。不過北京本月表態，唯有關稅確實調降，才願意增購美國農產品。AI與晶片則是另一大角力點。美國商務部本週發布新規，封鎖中國企業透過海外資料中心取得美國先進AI晶片的管道，中國外交部揚言將採取「必要措施」反制。外媒也指出，美中正在協商一份軍事危機溝通與意外預防的合作備忘錄，川普也可能爭取正式建立雙方已同意設立的AI熱線。台灣議題同樣備受關注。川普17日在菲律賓馬尼拉受訪時被問到，是否會主動向習近平提起台灣，他回應「確信」習近平會主動提起，「我不需要去提它」，但沒有進一步說明雙方可能如何討論。另外，美國官員也表示，川普不打算在會談中提起輝達前執行長黃仁勳與疑似中國間諜發生婚外情的爭議。川習會結束後，川普稍晚還將與習近平、俄羅斯總統普丁舉行史上首度美中俄領袖三方會談。不過外界普遍預期，這次會晤不會有重大突破，一名美國資深官員更直言，不預期會達成任何協議。