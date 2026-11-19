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補助擴大至週五？交通部搖頭

國際觀光客目標每年雙位數成長

交通部觀光署從9月開始實施的「平日住宿獎助」，原定到11月底結束延長到年底，實施至今已讓平日住房率提升13％。不過，交通部長陳世凱指出，編列計畫時因為還沒看到成效，因此不敢貿然在明年預算中編列，將參考本次計畫成效，若看到效益不排除再考慮後年是否繼續推動。根據觀光署日前公布統計，9月上路以來已吸引逾332萬人登錄。累計獎助住宿逾90萬房晚，經費執行率超過5成，全國第2晚連住率也達5成4。陳世凱指出，自己也近期刻意去住了幾次飯店，並與業者開會討論，業者普遍反映補助對平日住房確實有顯著幫助。不過，陳世凱說，原本希望國旅補助能在今年初就開始執行，但因為預算通過時間僅剩下年終最後幾個月執行，因此編列預算時尚未看到成效，因此未納入明年度預算編列中。若補助效益不錯，會考慮明年時編列入後年預算中。至於有旅宿業者希望將國旅補助適用範圍擴大至週五，陳世凱回應，這次國旅補助的主要目的就是希望分散旅遊人潮。外界普遍認為國旅住宿價格偏高，但實際上平日房價相對便宜，假日則經常一房難求，尤其近期幾次連假，許多飯店早已滿房。因此，政府希望透過補助引導分流；若進一步將週五納入補助範圍，可能讓原本就相當熱門的週五住宿需求更加集中。總統賴清德日前在旅展喊出2030年達到國際旅客來台千萬人次、觀光產值突破1兆元目標。陳世凱表示，國旅觀光產值比國際旅客更大，國際旅客部分維持展多元客源市場，並將國際觀光客每年雙位數成長作為目標。目前來台旅客以日本居首，其次包括港澳、韓國及美國，歐洲市場也維持每年雙位數成長。希望未來持續拓展多元客源市場，並將國際觀光客每年雙位數成長作為目標。惟受到中東戰爭及油價上漲等因素影響，今年國際觀光市場稍微面臨逆風。