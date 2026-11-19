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台中市長盧秀燕日前在台北造勢時高喊「台北市的孩子都能免費喝到ㄋㄟㄋㄟ」，但自家推出的「台中有鈣讚」計畫卻被踢爆執行不力。市議員楊典忠調閱教育局數據發現，該計畫上路26週以來，每週兌換率僅徘徊在6成上下，累計高達219萬餘人次未兌換，平均每週有超過8.4萬名學童沒喝到牛奶。楊典忠批，市長在台北大談學童福利之餘，卻沒聽見台中孩子沒喝到牛奶的聲音，讓照顧學童的美意大打折扣。楊典忠指出，根據教育局資料，台中市政府自今年2月23日起推動「台中有鈣讚」計畫，提供國小學童及幼兒每週免費兌換鮮乳或豆漿以補充鈣質。計畫上路初期符合資格人數為23萬7,999人，8月31日新學期開學後增至23萬8,266人；然而，截至10月18日止，每週兌換率僅介於57.43%至67.51%，其中8月31日至9月6日當週兌換率更低至57.43%，單週就有超過10.1萬人次未兌換。楊典忠表示，市府115年度編列數位學生證及「有鈣讚」數位卡相關預算合計2,620萬元，另外還有乳品兌換、系統維護及行政管理等支出，市府應完整公開經費明細與執行效益。他質疑，每週高達7.7萬至10.1萬人次未兌換的乳品是否可以補領？未執行的經費又如何處理？市府應評估與學校合作，改採「校園定點領取」或「集中配送」等更便利的方式，才能讓孩子真正喝得到。對此，台中市教育局說，目前已透過學校、家長及社群平台加強宣導，並持續分析兌換情形、優化兌換服務及追蹤成效，以提升整體兌換率。不過，楊典忠強調，政策推動已超過8個月，提高兌換率的目標不該只是七成或八成，而應朝「百分之百」努力。他要求市府針對各行政區、學校及年齡層進行精準的兌換分析，找出未領取的真正原因並建立補救機制，同時比較不同配送方式的成本效益，確保每一分教育預算都真正用在孩子身上，而非發了數位卡卻讓3成多學童看得到、喝不到。