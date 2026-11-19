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徐翔聖為育成選秀第1指名 近3年都在養樂多二軍

林冠臣也回歸西武獅 背號變為三位數

根據日媒《日刊體育》報導，日本職棒東京養樂多燕子今日更新合約狀況，與6位旗下選手重新達成合約，其中包含與20歲台日混血好手徐翔聖重新簽下育成合約，且加薪20萬日幣，明年上調為530萬日幣（約合新台幣109萬元）。另外同樣經由選秀進入日職的西武獅重砲林冠臣，遭到戰力外後，稍早也確定與老東家重簽育成合約。徐翔聖高中就讀鶯歌工商，畢業後於2023年育成選秀會獲得養樂多第1指名，近3年都在二軍出賽，今年累積11場出賽包含4場先發，戰績3勝1敗、防禦率2.61，累積31局中送出15次三振，7次保送與1次觸身球，每局被上壘率（WHIP）1.19。由於與球團合約已達3年，按照日職規定，徐翔聖季後先成為自由契約球員，後續才由養樂多簽回，此動作在日職相當常見，本次養樂多簽回的6人中，包含竹山日向、坂本拓己，遠藤成與高野颯太等人皆是同樣步驟回歸老東家。此外，旅日留學、身高196公分的大型野手林冠臣，原本是西武獅第4指名年輕新秀，但本季因傷所苦只在二軍出賽13場，季後遭到戰力外，今日確定改以育成合約回歸，背號也從原本44號變成三位數。