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韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年重返台灣，今（19）日晚間7點在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7位成員一登場就送上大型煙火秀，主舞台不斷噴出火焰，搭配紅、綠、藍燈光變化，讓現場數萬名粉絲尖叫聲不斷！更驚喜的是，7人連唱〈Hooligan〉、〈Aliens〉、〈Run BTS〉後，竟然全員用中文向台灣ARMY打招呼，RM還帶頭用台語喊出「大家好，我們是BTS」，V再搬出萬年中文自稱「20歲負責唱歌」，柾國也用中文表示：「這是我們在高雄的第一場演唱會，讓今晚一起變特別！」從開場煙火到7人輪流秀中文，直接讓高雄首夜氣氛衝上最高點。演唱會一開始，大螢幕先出現油墨潑畫構成的7人剪影，配上古琴演奏，讓舞台帶有濃厚的韓式古典風格，緊接著〈Hooligan〉音樂響起，BTS穿著黑白色系服裝從走道登場，7人走上舞台的同時，主舞台煙火接連施放，全場燈光瞬間染成紅色，延伸舞台還不斷噴出火焰，開場就直接端出煙火秀。接著演唱〈Aliens〉時，燈光從紅色轉為綠色，台下粉絲也跟著節奏齊聲喊出「Aliens」，唱到第3首〈Run BTS〉，燈光又切換成藍色，柾國還拿起鏡頭掌鏡，將畫面同步放上現場大螢幕，7人站立的圓形主舞台也緩緩升高，搭配持續噴發的火焰，讓整場演出從第一首歌就毫無冷場。連唱3首歌曲後，BTS終於開口向高雄粉絲打招呼，RM先大喊「高雄尖叫聲！」接著帶領全員用台語說出「大家好，我們是BTS」，立刻獲得熱烈回應；柾國表示：「大家好，這是我們在高雄的第一場演唱會。希望高雄讓我們一起把今晚變得特別！」V則用中文自我介紹：「你好，我是金泰亨，20歲負責唱歌，請多多指教。」一番話讓現場笑聲、尖叫聲四起。Jimin接著問：「有想我們嗎？」SUGA則喊話：「因為這是我們第一次來高雄，對吧？我聽說高雄的Army們為了今晚已經倒數計時好幾天了，對吧？你們期待嗎？」Jin也連續追問「大家興奮嗎？」、「阿米你們期待嗎？」j-hope則用中文確認「大家覺得這個大體育場怎麼樣？你們準備好今晚瘋狂一下了嗎？準備好了嗎？我們花了好長時間才來到這裡，想我們嗎？所以我們今晚要給你們最好的表演。」最後由RM以一句「非常好！」收尾，7位成員接連用中文與台灣粉絲互動，也正式揭開BTS高雄首場演唱會的序幕。