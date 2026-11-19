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韓國天團BTS（防彈少年團）今（19）日晚間在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7人睽違8年重返台灣，除了經典歌曲〈FAKE LOVE〉讓全場跟著大合唱，舞台還不斷變換造型，從升降圓形舞台、舞者搭起的人形舞台，到成員藏身舞群中突然現身，讓觀眾看得目不轉睛。柾國更用中文問全場：「ARMY，我們還唱不到一半，你們還會累嗎？」直接把現場氣氛炒得更熱！接續開場3首歌曲與成員自我介紹後，BTS站在圓形主舞台演唱〈they don’t know ’bout us〉，唱到〈Like Animals〉時，中央舞台再度升起，四周還有火焰噴射，接著經典歌曲〈FAKE LOVE〉前奏一下，全場立刻沸騰，數萬名粉絲跟著唱出「FAKE LOVE」，7位成員也走向子舞台唱跳，再分別前往四面舞台，照顧不同方向的觀眾。緊接著〈SWIM〉前奏響起，整座場館瞬間變成水藍色，成員大喊「高雄」，舞者則以身體搭出彷彿水波流動的人形舞台，7人站在其中演唱新歌〈SWIM〉，台下粉絲也跟著一起唱。到了〈Merry Go Round〉，燈光從水藍色轉為紫色，舞者在圓形舞台上圍成一圈，隨著音樂緩緩轉動，BTS成員先站在圈內演唱，接著走到外圍，沿著圓圈邊走邊唱。舞者則不斷變換隊形，手中的大片白色布幕隨著動作展開、收攏，從高處俯瞰就像一朵朵花瓣在舞台上旋轉，最後7位成員更直接消失在布幕之中，趁著播放VCR的空檔完成轉場。VCR播放期間，舞台已悄悄換上霓虹燈光與大型聚光燈，隨後整座主舞台轉為火紅色，噴射火焰接連竄出，舞者一一進場排好隊形，沒想到BTS早已換上較輕便的服裝，藏在舞群中等待演出！7人隨即帶來〈2.0〉，中央舞台再度升起，接著演唱〈NORMAL〉時，成員一邊揮動右手，一邊示意觀眾跟著擺動，全場也配合舉手合唱，V、Jimin、RM更露出手臂，展現不同於開場的造型。歌曲結束後，成員還清唱了一小段〈NORMAL〉，j-hope直呼ARMY的反應讓人驚豔，柾國則用中文問：「ARMY，我們還唱不到一半，你們還會累嗎？」Jimin也接著喊出：「Are you ready？來吧！」為接下來的演出繼續暖場。