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節目《綜藝大集合》常常會邀請民眾等素人一起玩遊戲，不料今（19）日有網友在Threads發文爆料，前一天在節目彩排一整天，不料錄影前一刻製作人說「懂製程」想玩原PO參與的遊戲，便臨時將原PO換掉，讓他曬一整天太陽差點中暑，結果根本沒上到節目，透露節目組說遊戲結束有獎金，「現在想想，原來是幫自己藝人加薪呀！」有網友今日在Threads爆料登上《綜藝大集合》的經歷，他表示在前一天參加節目彩排了一整天，不料錄影前一刻，「製作人突然跑來通知，說『懂製程』想玩我的這個遊戲，所以只能把我換掉。」疑似在說董至成。讓原PO傻眼表示自己遊戲服都穿上，還在大太陽下曬了一整天差點中暑，結果連節目都沒上到。他不滿表示：「既然可以說換就換，那一開始又何必讓我們彩排一整天？不如直接說要整我就好。還說遊戲結束後會有頒獎金，現在想想，原來是幫自己藝人加薪呀！」疑似因遊戲被藝人換掉，所以獎金也是藝人拿走。原PO進一步指出，有同行友人受邀到場玩遊戲，「結果同樣被工作人員通知，自己的位置被藝人卡走了，氣得朋友直接當場走人。」直言浪費一整天，什麼都沒得到，「只收穫了一肚子氣，還有幾個好笑的限時動態。」原PO還透露自己上網查，也跟幾個常上電視友人交流發現，這種情況已經不是第一次，並曬出自己參加遊戲的彩排片段，以及其他網友爆料該節目的截圖，引發高度關注，貼文在短短幾小時就狂吸27萬次瀏覽，不少網友紛紛表示：「哇…原來吃相這樣難看，不愧是演藝圈」、「所以是藝人自己臨時想上場犧牲觀眾？」但目前貼文內容真實性尚未證實，節目組也沒有做出回應。