我是廣告 請繼續往下閱讀

BTS（防彈少年團）今（19）日晚間在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，7位成員接連帶來〈Not Today〉、〈MIC Drop〉、〈FYA〉及〈FIRE〉4首快歌，幾乎沒讓現場數萬名粉絲有喘息的機會！其中〈MIC Drop〉一響起，全場立刻跟著喊出經典應援「媽媽對不起」，柾國與V還在舞台上碰頭、搭肩膀，唱到〈FIRE〉時更是火焰連發，柾國直接大喊：「全部跳起來！」Jin隨後也被台灣ARMY的熱情感染，開心直呼：「阿米，我喜歡你們的能量！你們超性感！」〈Not Today〉改編版登場 舞者拿燈管跳舞超吸睛這段演出從重新編曲的〈Not Today〉揭開序幕，舞者手持發光燈管，在舞台上排出整齊隊形，BTS成員則站上升降舞台，隨著音樂節奏升起，搭配煙火特效，呈現與過去不同的演出編排。緊接著〈MIC Drop〉前奏響起，現場氣氛又被推向另一波高潮，粉絲跟著節奏大聲應援「媽媽對不起」，柾國與V更在演唱過程中靠在一起，碰頭、搭肩膀互動，RM也趁著空檔用中文大喊：「高雄，我愛你！」讓台下尖叫聲不斷。〈FIRE〉噴火連發！柾國吼全場跳起來唱完〈MIC Drop〉後，7位成員走向子舞台帶來〈FYA〉，接著再返回主舞台，演唱重新編曲的經典歌曲〈FIRE〉。隨著節奏越來越強烈，舞台周圍的火焰接連噴發，整座場館也被紅色燈光籠罩，柾國更直接對著全場喊出：「全部跳起來！」台下粉絲跟著節奏揮舞手燈，將演唱會變成大型狂歡現場。Jin被台灣ARMY電到 直呼「你們超性感」連續唱跳4首歌曲後，成員再次與台下粉絲互動，Jin忍不住稱讚：「阿米，我喜歡你們的能量！你們超性感！」一句話立刻換來熱烈尖叫，RM與SUGA也接連向粉絲喊話，要大家做好準備，接下來拿出更熱烈的反應。