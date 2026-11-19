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▲BTS高雄尾聲還放送壯麗煙火秀。（圖／NOWNEWS）

原本只能站在舞台上遠遠欣賞的BTS，竟然直接走到粉絲面前！韓國天團BTS（防彈少年團）今（19）日晚間在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7位成員唱到經典歌曲〈IDOL〉時，突然全員走下舞台，沿著場館周圍繞場，邊走邊唱、近距離與粉絲互動，還不斷高喊「高雄」，讓全場數萬名ARMY陷入瘋狂！更驚人的是，前一首〈Body to Body〉才剛施放比開場更盛大的煙火，紅綠煙火接連照亮高雄夜空，緊接著〈IDOL〉又搭配主舞台煙火特效，讓這場睽違8年的台灣演唱會，直接變成一場大型音樂嘉年華。〈Body to Body〉結合阿里郎民謠 煙火炸滿高雄夜空這段演出先由〈Body to Body〉揭開序幕，7位成員分別走向不同方向的子舞台演唱，隨後歌曲融入韓國傳統民謠〈阿里郎〉，舞者手持寫有BTS字樣的紅色旗幟，沿著舞台走道朝主舞台前進，整場演出宛如大型慶典遊行。就在歌曲進入高潮時，場館外突然施放大規模煙火，紅色、綠色煙火接連升空，密集程度甚至超越開場，幾乎照亮整片高雄夜空，現場粉絲一邊看著舞台表演，一邊抬頭欣賞煙火，視線根本忙不過來。〈IDOL〉全員走下舞台！BTS繞場近距離寵粉緊接著經典歌曲〈IDOL〉響起，7位成員直接走下舞台，沿著場館周圍的動線繞場，從原本只能遠遠欣賞的360度舞台，突然變成BTS就在眼前走過！成員一路揮手、對著鏡頭互動，還不斷高喊「高雄」，大螢幕也同步播放7人沿途的畫面，讓不同方向的粉絲都能看見他們。此時主舞台煙火與煙霧特效持續施放，搭配〈IDOL〉強烈的節奏，現場宛如一場數萬人共同參與的大型派對。ARMY應援時間變粉絲個人秀 被拍到的人全嗨翻〈IDOL〉結束後，現場進入ARMY粉絲應援時間，大螢幕的鏡頭轉向台下觀眾，捕捉不同區域粉絲的反應，沒想到每位被拍到的ARMY都相當投入，有人興奮揮手、有人直接對著鏡頭跳舞，還有人拿著應援物開心展示，讓原本屬於BTS的舞台，短暫變成粉絲自己的表演時間。