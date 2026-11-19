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BTS（防彈少年團）今（19）日晚間在高雄世運主場館舉辦的《ARIRANG》演唱會，最讓粉絲期待的卡拉OK環節，最終選出〈DNA〉、〈Love Myself〉2首經典歌曲，7人直接走到舞台四周，近距離唱給台灣ARMY聽，其中〈Love Myself〉更讓台下粉絲感動落淚！不過，原本應該是溫馨的安可時間，卻被成員玩成大型同樂會，柾國先在〈Dynamite〉扭屁股，接著RM、Jin、Jimin、V及柾國又在〈DNA〉突然組團跳舞，留下SUGA站在一旁傻眼看戲，讓現場笑聲、尖叫聲不斷。安可換裝再登場！7人沿著舞台邊緣唱給粉絲聽進入安可環節後，BTS全員換上另一套服裝，並重現開場時的登場方式，從一樓通道走上舞台，帶來〈Come Over〉。7人沒有急著聚集在中央，而是沿著舞台邊緣排開，輪流站到不同位置，一邊演唱、一邊向四周觀眾揮手，讓坐在不同方向的粉絲都有機會近距離看見偶像。唱完後，成員也提醒大家，今晚的演出差不多要接近尾聲，j-hope則不忘邀請全場一起唱，準備迎接接下來的經典歌曲。柾國扭屁股太可愛！〈Dynamite〉跳到全員玩開接著〈Butter〉前奏響起，7人再次分散到舞台四周，邊唱邊跳，台下觀眾也跟著熟悉的旋律大聲合唱。到了〈Dynamite〉，柾國更直接玩開，突然扭起屁股，讓現場粉絲看得又驚又喜！成員先各自在不同位置演唱，隨後才重新集合跳起招牌舞蹈，Jimin、V、Jin及柾國還輪流加碼一段自由發揮的即興舞步，V甚至在表演結束後，還不忘用手比出自己的招牌「V」手勢。〈DNA〉驚喜登場！5人突然組團跳舞、SUGA看傻真正的驚喜還在後頭！進入卡拉OK環節，j-hope先用中文大喊：「高雄高雄，你們真棒！」Jimin也用中文詢問：「想唱什麼歌？」接著揭曉由粉絲票選的驚喜歌曲，第一首就是〈DNA〉，讓全場瞬間陷入瘋狂。這次7人沒有按照過去的正式編舞演出，而是各自走向舞台四周，盡可能貼近觀眾，沒想到唱到一半，RM、Jimin、V、柾國及Jin突然玩心大起，5個人臨時湊在一起跳舞，站在旁邊的SUGA卻完全沒有加入，只是看著其他成員玩得不亦樂乎，形成超有趣的反差。〈Love Myself〉唱到有人哭！世運變成大型星海第二首粉絲票選歌曲〈Love Myself〉接著登場，氣氛也從剛才的歡樂轉為感動。7人依舊分散在舞台各處，對著不同方向的ARMY演唱，沒有華麗的群舞，反而把更多時間留給粉絲，台下有人舉起手機記錄，也有人聽著熟悉旋律忍不住落淚。