我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BTS今（19）日晚間舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會高雄首場，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7人在演出尾聲輪流分享首次來到高雄的感想，不只柾國對高雄香腸讚不絕口，RM也透露晚上散步時，發現許多大樓特別亮起紫色燈光迎接他們，讓他相當感動。j-hope更特別感謝台灣ARMY，因為高雄正是這次亞洲巡演的第一站，直呼：「你們開啟了我們的第一顆鈕扣！」柾國還說：「為了吃香腸，我也想再來高雄！」讓高雄世運主場館數萬名粉絲笑翻。最後全員站上旋轉舞台，將〈Into the sun〉歌詞改成「高雄」，再以長達約2分鐘的煙火秀結束首夜演出。高雄是亞洲巡演第一站！j-hope感謝台粉開啟第一顆鈕扣演唱會進入最後談話環節，7人回到主舞台，卻一度互相推讓，不知道該由誰先開口，最後由Jimin率先向粉絲喊話：「我們是第一次（在高雄演出）面對面見面嗎？有想我們嗎？」台下立刻用尖叫聲回應，他接著透露，出發前就一直期待來高雄，早已聽說這裡的ARMY非常熱情、美食也很多，實際來到高雄後更覺得一切都值得，「感謝大家來看我們，希望今天的演出跟你們期待的一樣精彩，回家要小心喔，愛你們！」j-hope則提到，過去曾多次到台北，這次卻是第一次來高雄，沒想到現場氣氛這麼棒，「其實我們也等待這次亞洲巡演很久了，終於亞洲巡演第一站就是在高雄，今天也是第一天，各位開啟了我們的第一顆鈕扣，非常感謝大家蒞臨現場！」他也承諾，接下來還有兩場演出，一定會在高雄好好玩過再回去，最後更用中文大喊：「我愛你們，高～雄～！」SUGA也忍不住稱讚：「高雄是很帥氣的城市耶！」表示來之前就聽說高雄是座熱情的城市，今天親自感受到粉絲的歡呼，真的非常開心。柾國愛上高雄香腸！RM散步發現整座城市變紫色RM透露，晚上出門散步時，發現高雄有許多大樓都變成紫色，知道是為了迎接BTS而特別點燈，讓他感動表示：「謝謝高雄為了我們，知道我們要來，把城市變成紫色，謝謝！」最後還用台語說出「多謝，我愛你」。V則好奇詢問有多少人是第一次看BTS演唱會，還特別用中文說出「防彈少年團」，笑說這也是7人第一次在高雄ARMY面前亮相，出發前就非常期待，實際抵達後發現許多店家與粉絲都想好好照顧他們，讓他十分感激，「我知道高雄有好多美食，我一定會再回來！」Jin也分享自己去夜市玩得很開心，甚至羨慕台下粉絲：「你們能住在這裡真好！」柾國則坦言，今晚唯一有點可惜的是，感覺自己與粉絲的距離還是有些遠，不過他也透露，Jin說高雄香腸很好吃，「未來希望能以演唱會來到高雄，也希望為了吃到香腸來到高雄！」他還稱讚高雄不只漂亮，連「高雄」的發音都很可愛，實際走訪後更覺得這是一座可愛的城市，打算多拍一些漂亮照片留念。〈Into the sun〉歌詞改成高雄！2分鐘煙火秀結束首夜最後7位成員帶來〈Please〉，舞台機關再度轉動，成員坐在舞台上演唱，接著以〈Into the sun〉作為今晚最後一首歌曲，7人站在旋轉機關舞台上，隨著舞台轉動面向場館四周的粉絲，還特別將歌詞改成「高雄」，讓台灣ARMY再次聽見自己的城市被唱進歌曲裡。演出接近尾聲時，成員不斷向台下喊著「愛你們」，緊接著高雄夜空再度被煙火照亮，這次壓軸煙火秀長達約2分鐘，密集的煙火接連升空，為BTS睽違8年的台灣首場演唱會畫下句點。