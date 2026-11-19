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▲秦慧珠平常外出都戴眼鏡，妝容配色較為老氣。（圖／翻攝自FB@台北市議員秦慧珠）

▲秦慧珠另一套形象照服裝是牛仔褲配白色上衣，看起來也很有魅力。（圖／翻攝自FB@台北市議員秦慧珠）

國民黨台北市議員秦慧珠因與市長蔣萬安互動微妙，疑似私下不滿蔣萬安，引起關注。而秦慧珠這次為了競選連任，還特地找來知名廣告導演李洵拍攝形象照，只見她畫上精緻妝容搭配白色西裝外套，看起來幹練又有氣質，與平常拜票的模樣完全不一樣，讓人根本看不出她今年已71歲了，秦慧珠也因此被稱讚是「政界陳美鳳」，她則在受訪時笑說自己平常其實都用嬰兒油保養而已。李洵日前在Threads上分享幫秦慧珠拍形象照的幕後花絮，只見秦慧珠難得拿下眼鏡，並畫上韓系妝容，整個人看起來彷彿年輕20歲。李洵與團隊還幫她搭配了黑色蕾絲上衣以及白色西裝外套，色調看起來乾淨俐落，有一種成熟女強人的風格，花絮影片曝光後，已吸引1.2萬人按讚。網友們見狀紛紛留言誇獎秦慧珠：「坦白說，秦慧珠71歲看起來比翁曉玲57歲還年輕不少」、「這科學嗎？居然71歲？」、「秦姐真的不要再擦那個藍眼影啦，這樣很好看啊」、「我只覺得她每次上節目那個口紅，好像有點塗太滿？這個拍攝花絮真的不像71歲該有的狀態！」李洵自己也開玩笑說：「我們冒著生命危險，設計秦慧珠有史以來最大尺度的造型。」他更在留言區向網友打包票，表示照片只有化妝、打光，沒有過度修圖，只是盡最大努力還原秦慧珠的美貌，更直呼拍攝成品也讓他本人很意外：「我們也覺得很不科學啊」。另外，也有網友稱讚秦慧珠與70歲的女星陳美鳳一樣，都是凍齡美魔女，好奇問她都擦什麼保養品？對此，秦慧珠在自己的Threads影片中解答：「」秦慧珠公開保養祕訣，笑說自己會用嬰兒油卸妝或者是晚上睡前拿來保養皮膚，相當方便又便宜，有的品牌一大罐才不到200元，她十分推薦。