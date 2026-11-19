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強調團隊專業無庸置疑 何欣純籲國民黨團勿見縫插針

民進黨台中市長候選人何欣純前晚在公辦電視政見發表會提及台中超巨蛋BOT案時，因言論引發部分球迷與對手陣營質疑「不懂棒球」。何欣純今（19）日受訪時澄清，網路流傳的影片遭到惡意拼湊剪接，自己當晚明確主張市政具延續性，一開始就表態「我要延續巨蛋、超巨蛋的政策」；對於BOT得標經營團隊的背景與專業能力，她也表達高度期待與認同。何欣純今日上午由前內政部長林右昌陪同進行車隊掃街拜票，出發前接受媒體聯訪，針對被酸「不懂棒球」、「質疑中信集團與日本火腿鬥士隊的專業」的超巨蛋爭議親上火線說明。何欣純還原當晚政見會脈絡指出，當時正值專家提問環節，專家詢問候選人最想延續盧市府的哪些施政？她在第一時間便提出延續巨蛋與超巨蛋政策，隨後進一步說明巨蛋與超巨蛋對周邊交通環境的衝擊與配套措施，以及事前是否做好專業評估，這都是市民期盼市府必須公開說明清楚的課題。談及外界關注的營運團隊問題，何欣純進一步表示，超巨蛋BOT案得標廠商的經營團隊背景與專業經營能力無庸置疑，各界都相當清楚，她個人也非常期待與認同。何欣純認為，台中市政府身為主政者，應該讓更多市民了解重大建設的未來規劃與交通配套細節。她承諾，未來自己若當選上任，一定會秉持公開透明的原則，向全體市民做更詳盡的報告，同時也呼籲國民黨團不要見縫插針、惡意曲解她的原意。