中華民國開發性製藥研究協會（International Research-Based Pharmaceutical Manufacturers Association，簡稱IRPMA）再度攜手台北寒舍艾美酒店及台北捐血中心，於2026年11月26日共同發起《感恩有您，齊心讓熱血袋袋相傳》公益捐血活動。活動將於寒舍艾美酒店旁設置捐血站， 廣邀全台民眾與企業夥伴挽袖，讓每一份熱血化作及時雨，為血庫注入源源不絕的希望與溫暖。
IRPMA 公益捐血活動邁入第七屆，今年特別重回感恩節當天盛大舉行，邀請民眾透過捐血行動，將一份感謝化為實際的支持與溫暖。每一袋捐出的熱血，都可能成為支撐他人生命中的重要力量；而每一位願意挽袖捐血的民眾，也都是傳遞愛與希望的重要夥伴。IRPMA誠摯邀請大家在感恩的季節裡，一起挽袖捐血，讓愛延續、讓溫暖傳遞。
為感謝民眾熱情響應公益，今年有特別準備來自庇護工場的精美小禮品，透過捐血行動支持身心障礙者及弱勢朋友的就業與發展，讓每一份愛心不僅守護需要血液的病患，也能進一步支持社會中的弱勢族群。邀請大家帶著感恩的心走進捐血站，用一袋熱血、一次行動，讓愛「7」動，將溫暖袋袋相傳。精美禮品數量有限，送完為止，歡迎大家及早前來響應）
特別提醒，欲捐血者請提前補充充足的水分，也可適量攝取鹹食以增加鹽分，有助於捐血後迅速恢復血量。捐血前一晚請確保充足的睡眠，以保持最佳狀態捐血。
【2026永續捐血日活動資訊】
1. 時間：2026年11月26日 09:30-16:30
2. 地點：台北寒舍艾美酒店旁(信義區松仁路38號)
3. 注意事項：
招募對象：17歲至65歲，男性滿50公斤、女性滿45公斤，非B型肝炎、C型肝炎者，且距離上次捐血250毫升已間隔兩個月、500毫升已間隔三個月
飲食注意：捐血前8小時請勿飲酒或吃油膩食物
攜帶物品：國民身分證、健保卡或有照片的身分證明文件
更多捐血須知，請見台灣血液基金會網站或加入「愛捐血」LINE官方群組：https://www.blood.org.tw/Internet/main/List.aspx?uid=6385&pid=3133
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為感謝民眾熱情響應公益，今年有特別準備來自庇護工場的精美小禮品，透過捐血行動支持身心障礙者及弱勢朋友的就業與發展，讓每一份愛心不僅守護需要血液的病患，也能進一步支持社會中的弱勢族群。邀請大家帶著感恩的心走進捐血站，用一袋熱血、一次行動，讓愛「7」動，將溫暖袋袋相傳。精美禮品數量有限，送完為止，歡迎大家及早前來響應）
特別提醒，欲捐血者請提前補充充足的水分，也可適量攝取鹹食以增加鹽分，有助於捐血後迅速恢復血量。捐血前一晚請確保充足的睡眠，以保持最佳狀態捐血。
【2026永續捐血日活動資訊】
1. 時間：2026年11月26日 09:30-16:30
2. 地點：台北寒舍艾美酒店旁(信義區松仁路38號)
3. 注意事項：
招募對象：17歲至65歲，男性滿50公斤、女性滿45公斤，非B型肝炎、C型肝炎者，且距離上次捐血250毫升已間隔兩個月、500毫升已間隔三個月
飲食注意：捐血前8小時請勿飲酒或吃油膩食物
攜帶物品：國民身分證、健保卡或有照片的身分證明文件
更多捐血須知，請見台灣血液基金會網站或加入「愛捐血」LINE官方群組：https://www.blood.org.tw/Internet/main/List.aspx?uid=6385&pid=3133