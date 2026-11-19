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會議開始前第二位進場 再與習近平握手致意

施振榮積極互動 與川普、蒲亭都握手致意

▲2026APEC峰會的台灣代表施振榮在大合照時，身體微傾、伸手越過前排，美國總統川普也伸長手臂與他握手。（圖／外交部提供畫面）

▲2026APEC峰會的台灣代表施振榮在大合照前，再度與東道主、中國國家主席習近平握手致意。（圖／外交部提供畫面）

正式圓桌會議依「T」入座 坐泰國、新加坡之間

▲APEC圓桌會議時，台灣代表施振榮則依「T」的字母序位入座，被安排在泰國與新加坡代表之間。（圖／外交部提供）

▲APEC圓桌會議時，台灣代表施振榮則依「T」的字母序位入座，被安排在泰國與新加坡代表之間。（圖／外交部提供）

2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議今（19）日在中國深圳正式登場，台灣領袖代表施振榮上午披著象徵今年APEC主視覺的藍色圍巾進場，在香港特首李家超之後、第2位抵達會場，並再度與東道主、中國國家主席習近平握手致意。會前大合照期間，施振榮也把握機會陸續與加拿大總理卡尼、秘魯總統藤森惠子、越南國家主席蘇林、美國總統川普，以及俄羅斯總統蒲亭握手寒暄；正式進入圓桌會議後，施振榮則依「T」的字母序位入座，被安排在泰國與新加坡代表之間。APEC經濟領袖峰會今上午在深圳國際交流中心登場，習近平以會議主席身分在會場迎接各經濟體領袖與代表，而前三位抵達的依序是香港特首李家超、施振榮及日本首相高市早苗，施振榮進場時與習近平握手、簡短致意後入場。會議開始前，21位經濟體領袖及代表都披上主辦方準備的紅、藍兩色圍巾拍攝大合照，圍巾繡有今年APEC「中國年」以「鯤鵬展翅」為概念的主視覺，21根交織羽毛象徵APEC的21個成員經濟體。而施振榮在大合照的位置與前一晚晚宴時相近，被安排在第2排最左側，身旁為巴布亞紐幾內亞總理馬拉普。大合照準備時，施振榮也趁空檔先後與加拿大總理卡尼、秘魯總統藤森惠子及越南國家主席蘇林握手致意。待川普抵達合照位置後，也轉身與站在後排的領袖及代表握手。施振榮當時向前微傾、伸手越過前排，川普隨後也伸長手臂與他握手，隨後2人便回到原本位置。大合照結束、各國領袖陸續離場時，施振榮主動向蒲亭伸手，2人握手約數秒並簡短致意，施振榮離去前還再向他揮手。進入正式會議後，施振榮的位置被依照英文字「T」的順序安排，因此坐在泰國與新加坡代表之間。另外，台灣代表團其他成員也與美方高層有所交流，國安會副秘書長趙怡翔與美國國務卿盧比歐、商務部長盧特尼克互動，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文則與美國財政部長貝森特交談。施振榮此次是繼2007年雪梨APEC後，時隔19年再度擔任我國領袖代表。代表團先前表示，由於今年各經濟體領袖在深圳停留時間較短，正式雙邊會談安排與往年有所不同，如有進一步會晤將適時對外說明。