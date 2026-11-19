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蔣萬安轟沈伯洋「裝不懂」！李四川嗆：是在問火大的喔

蔣萬安、李四川共同宣誓：有我們在的一天絕不退讓

國民黨雙北市長候選人蔣萬安及李四川今（19日）上午共同召開「雙北好水」記者會，針對經濟部水利署3度發文詢問翡翠水庫設置光電板一事，再度表達強烈反對立場。蔣萬安批評，對手沈伯洋對相關法規不了解，甚至是「刻意裝不懂」；李四川則火力全開，怒批民進黨慣用「先詢問、再甩鍋」的手法，直言「不是在問心酸的，是在問火大的」。針對沈伯洋質疑，若目前不能在水庫設置光電板，為何透過環評就可能解套，認為邏輯不通，以及民進黨新北市長候選人蘇巧慧稱翡翠水庫設置光電板是假議題，蔣萬安表示，沈伯洋對相關法規仍不了解，若水庫原本就不能設置光電板，那烏山頭水庫、阿公店水庫上的光電板難道是假的嗎？台電及經濟部水利署連續3年發文詢問，難道也是發假的嗎？蔣萬安指出，翡翠水庫不能設置光電板，最主要是受到都市計畫法規範，因屬於特定水源區保護範圍，依法不能設置光電板。但現在不行，不代表未來不行，若不是地方政府今天阻擋，民進黨政府未來若要強推，恐怕就無法阻止。蔣萬安更質疑，沈伯洋並非不了解相關規定，而是「刻意裝不懂」，因為今天民進黨立委沒有任何人站出來採取他的論調，顯示他其實很清楚相關問題。李四川也表示，都市計畫法中的分區管制，以及水源特定區管制要點，都有明確規定，翡翠水庫內僅允許設置與水庫本身相關的設備，相關規定從中央到地方都是一致的。李四川指出，水利署3度發文詢問，現在面對外界質疑，卻改口稱只是詢問可不可行，但依法本來就不可能，既然不可能，也不可能進入環評程序。他反問，蘇巧慧既然認為是假議題，為何水利署還要連續3次發文詢問，「阿不然是在問心酸的喔？」更直言：「說實在，我們台灣人就說，阿你是在問火大的喔！」至於未來是否會持續堅持反對在翡翠水庫設置光電板，蔣萬安強調，他已經與李四川正式宣誓，只要有他們在的一天，就絕對堅決反對在翡翠水庫上設置光電板，立場絕不容退縮，也不會退讓。李四川也表明相同立場，強調絕對不會讓光電進入翡翠水庫，守護水庫水質及民眾用水安全。針對中央表示發文是請北市府盤點後回覆，並非要求在翡翠水庫設置太陽能板，以及產發局網站指出光電廢棄模組不會造成環境污染，蔣萬安則強調，光電模組是否會造成環境污染，與能否設置在攸關民生用水的水庫上，是兩個不同層次的問題，台北市府立場已經非常清楚，就是堅決反對在翡翠水庫設置光電板。李四川則以自己40年公務人員經驗，痛批民進黨這種問法早已看多了。他表示，如果今天市府回答同意，中央就可能進一步推動，等到未來真的出現問題，又可以回頭說「當初我有問你，你也同意」，質疑這根本是慣用手法。「不是在問心酸的，是在問火大的！」李四川再次強調，如果真的要做，就應該大大方方，不要再玩這一套，既然法令已經明確規定不可以，就不應該再一再發文詢問，他甚至諷刺，若法令都不管用，乾脆把法令廢掉算了，怪不得現在沒有人願意做公務人員，就是這個原因。李四川也呼籲，民進黨應該好好珍惜並維護既有文官制度，不要破壞已經建立的法令與行政體系。他最後強調，水利署已經多次發文詢問，卻又稱只是問一問，這種方式大家早就看多了，政府最重要的還是依法行政，市府也會堅守立場，守住翡翠水庫水質，不讓光電板進入。