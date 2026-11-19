我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026APEC峰會的台灣代表施振榮在大合照前，再度與東道主、中國國家主席習近平握手致意。（圖／外交部提供畫面）

亞太經濟合作（APEC）領袖會議正在中國深圳舉行，各國領袖齊聚習近平的主場，台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮的一舉一動，也成為國際媒體關注的焦點。從路透社、《南華早報》到《日經亞洲》，多家外媒都特別報導施振榮此行，聚焦台灣在中國主辦的國際場合中如何爭取平等參與。路透社報導，台灣總統府11日宣布由施振榮擔任APEC領袖代表，並要求北京提供書面保證，確保台灣能在平等基礎上參與會議，同時指出APEC是少數納入台灣的國際組織之一。香港《南華早報》也報導，台灣呼籲北京確保代表團受到「有尊嚴」的對待。國際財經媒體bne IntelliNews分析，選擇施振榮擔任特使，是一個讓主辦方「挑不出毛病」的人選。報導也點出台灣的憂慮：川普5月訪問北京後，曾凍結一筆140億美元的對台軍售，並將其視為與北京談判的籌碼，讓台灣擔心美國的支持正在減弱。風傳媒英文版則以「台灣的隱形外交官走進習近平的APEC」為題，揭露現年81歲的施振榮，近兩年已悄悄成為政府在外交政策上最倚重的顧問之一。報導指出，外交部長林佳龍經常向施振榮請益，外交部推動與帛琉、史瓦帝尼的合作計畫前，都曾徵詢他的意見，兩人私下也會交流AI與半導體議題。今年8月底，施振榮還曾隨林佳龍出訪帛琉，參與太平洋島國論壇相關活動，林佳龍事後表示，當時中國曾派人到場監看。事實上，這已經不是施振榮第一次在中國的壓力下代表台灣出席APEC。報導回顧，2007年澳洲雪梨APEC時，時任總統陳水扁原本想派當時的行政院副院長蔡英文出席，但在中國反對下遭到澳方婉拒，陳水扁隨後改派施振榮，澳洲還特別派特使來台遞送邀請函。當年施振榮在雪梨被問到台灣推動入聯公投一事時，直言台灣是獨立的主權國家，有權加入聯合國。北京在2000年代也曾因他與扁政府的關係，將他貼上「綠色台商」的標籤。不過，19年後再度出馬的施振榮，這次顯得低調許多。他向媒體表示，APEC是經濟論壇，自己無論如何都不會談政治，並表示台灣過去慣例舉行的領袖代表記者會，今年可能不會舉行。消息人士也指出，施振榮的背景正好符合中國今年APEC「開放、創新、合作」三大主題。香港《明報》先前也分析，施振榮深諳禮儀分寸，不太可能在深圳做政治表演，應該會獲得禮遇。從實際安排來看，施振榮這次的待遇喜憂參半。中方派出中國APEC資深官員程烈接機，雖未達到台灣希望的部長級，但台灣代表團確認與其他經濟體待遇一致，表示「不滿意，但可以接受」；中方也沒有安排國台辦人員接機，符合台灣希望依循APEC模式、不與兩岸事務掛鉤的要求。不過在18日晚間的歡迎晚宴上，施振榮夫婦的大合照位置被安排在第二排最左側，座位也在較角落處。最受矚目的「同框」畫面，則出現在歡迎晚宴上。東道主習近平主動與施振榮握手致意，施振榮夫婦入場時也與習近平夫婦握手合影。據台灣代表團透露，施振榮到晚宴結束時，已與13個會員經濟體的領袖自然交流，相當於與過半數成員互動。風傳媒英文版分析，這次深圳APEC的環境與2007年截然不同，施振榮此行如何代表台灣，將考驗他個人與台灣的判斷力。消息人士也透露，中國近年常透過細微的技術性拖延，增加台灣的參與成本、拖慢談判進度；一名官員更指出，即使APEC規則明確，北京如今仍試圖在相關事務上阻擋台灣。