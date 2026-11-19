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▲島語必吃的菜色包含多樣海鮮，新菜色則有雪蟹腳、沙公等。（圖／記者葉盛耀攝）

大干貝、日本和牛、牛排、羊排等 都是必吃菜色

▲一盅盅炊煮製作的佛跳牆，也是島語必吃的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

全台最難訂位吃到飽 拆旗台北大巨蛋開設第5家分店

11/26正式 開幕 11/21開放預訂

11月21日，11:00

「饗食天堂」加碼麵包蟹吃到飽 南部3門市才有

▲饗食天堂台南西門店、高雄三多店及高雄夢時代店將於11月30日前平日午、晚餐時段加碼供應「碳烤牛小排」與「麵包蟹」。（圖／饗賓集團提供）

有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，目前有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共計有4家分店，漢來美食日前公布全台第5家分店、即台北大巨蛋店，原本預計11月19開幕，後又遇到工程延宕，外界最關注的訂位資訊，全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。島語主打「一餐檯、一Fine Dining」的高端吃到飽概念，菜色強調精緻費工，且每一座主題餐檯都搭配與料理相呼應的專屬酒款或特色飲品。這幾年成為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，每次該月的1日開放訂位之後，幾分鐘後就會秒殺被訂光。主要是能一次吃到許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。而「島語」的生魚片更是強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。另還有京式片皮鴨包餅、手撕甕仔雞、鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，都是與其他buffet較不同的必吃菜色。島語目前全台共有4家，台北包含位在台北漢來飯店內的分店，如今又開設台北第2家，進駐大巨蛋內，預計將於11月26日正式開幕，地點就座落於遠東Garden City C區花園綠廊B2F。全面開放線上、電話及現場訂位，消費者可預訂11月26日起至明年(2027年)1月31日的午、晚餐場次；以及12月4日至明年(2027年)1月31日的下午餐之用餐場次。▪️備註：一、將採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。二、若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿：當日11:00 開放 02-89788686上午11:00 起依人員引導依序安排訂位饗賓集團宣布，國民Buffet「饗食天堂」特別針對南部三間門市推出了地區限定的海陸盛宴！即日起至11月30日，於平日午餐及晚餐時段前往台南、高雄三間門市，可享有額外加碼菜色，此次推出肉質飽滿的「麵包蟹」與香氣逼人的「碳烤牛小排」，僅有台南西門店、高雄三多店以及高雄夢時代店，加值不加價。最低餐價為平日午餐每人928元+10%，就能享麵包蟹、牛小排無限取用。