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胡瓜經營近3年、累積60萬訂閱的YouTube頻道《下面一位》爆出合夥糾紛，他透露負責管理帳務的合夥人突然表示不想繼續，並開價2000萬元讓他買回原頻道。他與老婆丁柔安今（19）日出席媒體餐敘表示雖然不捨，最終仍決定另起爐灶，經過律師團隊審慎評估，若走法律途徑恐耗時兩到三年，最終決定以務實方式進行結算並另開新頻道重新出發，而舊頻道將全面關閉營利功能，保留過去影片供觀眾免費觀看。胡瓜的YouTube頻道《下面一位》目前累積60萬訂閱，但今天創立新頻道《新下面一位》宣布要重起爐灶，指出雖然原頻道流量表現不錯，合夥人卻表示結算後沒賺錢、決定退出，合夥人以沒有利益為由，向胡瓜開價2000萬元買斷頻道，胡瓜向子女提出動用兩人各1000萬元的儲備保險金，小禎則提議找粉絲「面粉」募資，立刻遭他拒絕：「面粉支持我們，送禮物都來不及了，我怎麼會讓面粉出這筆錢？」對此胡瓜決定放棄原頻道、重新出發，強調不能為了這筆錢影響家人感情，並在影片中表態：「兩千萬絕對不能花！」丁柔安在餐敘中進一步還原雙方協商過程，指出頻道經營兩年多來，多數來賓皆由胡瓜親自邀約，如今對方表示不想再做，團隊原希望將頻道轉移接手，卻遭到拒絕，且因頻道權限與帳戶皆掌握在對方手中，團隊無法自行上架影片。起初雙方會面氣氛融洽，原以為能「好聚好散、把帳算清楚」，對方也提出可開價讓胡瓜團隊買回頻道；未料一週後欲進一步洽談帳目與價格時，對方態度大變，強硬表示「現在律師對律師，不用見面了」，讓丁柔安相當錯愕。丁柔安透露，團隊退一步從9月等到10月，終於透過律師收到對方的報價，竟高達2,000萬元。她坦言製作團隊人力與拍攝規模龐大，頻道至今尚未獲利她都能理解，但一間沒賺錢的公司，要花2,000萬元買回50%的股份，實在令人卻步，必須審慎思考。胡瓜也感嘆，沒想到67歲還會遇到這樣的事情，認為做頻道沒有功勞也有苦勞，但轉念一想，沒有跌倒也不會有全新篇章，開玩笑說現在遇到路人要跟他拍照，第一件事就是叫對方先訂閱新頻道。經過律師分析，若為頻道所有權打官司，訴訟程序恐將拖延兩到三年，對節目節奏與團隊發展極為不利。胡瓜最終拍板決定不與對方糾纏，選擇將過去的合作進行完整結算與收尾，並宣布開設全新頻道「下面一位」，而新頻道完全獨資，每次外景8到10位的工作人員是基本，一切從零開始。