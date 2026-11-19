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▲林青霞當年領完最佳女主角獎下台時，傾身調整鞋帶的一瞬間，胸部不小心走光。（圖／金馬影展臉書）

▲林青霞後來沒有再見到該名攝影記者，她常常想，30年多來新聞媒體有相當大的轉變，擔心如此有良知的年輕人是否會有生存空間。（圖／林青霞微博）

第63屆金馬獎將於22日晚間在臺北流行音樂中心登場，回顧歷年典禮事故，國際巨星林青霞曾經在專欄分享，當年拿下金馬影后上台致詞，沒想到，結束後下樓梯，一彎腰整理鞋帶，穿V字禮服的她，左胸不慎露出，所幸事後收到走光瞬間的底片，讓相當感激那位存有良知的攝影記者。林青霞1990年以《滾滾紅塵》入圍第27屆金馬獎最佳女主角，12月16日頒獎當天穿一件YSL燈心絨公主蓬袖黑色小禮服，正面大V字剪裁敞開到肚臍上方，白皙豐胸呼之欲出，頒發影后獎項時，頒獎人陳松勇、秦漢大聲唸出林青霞的名字，怎料，她致詞結束被簇擁下樓梯時，彎下腰調整一下鞋帶，隨即出現多道閃光燈，原來當下林青霞左邊的胸部不慎露出。後來林青霞某天在片場拍戲，休息時間一名年輕男子遞上一只信封，內裡夾著一張底片，林青霞對著光源一看，發現居然是自己在金馬獎大走光的照片，「我的胸部赤裸裸地曝了光」，她臉色一沉，手尷尬地不自覺顫抖，對方的意思是該底片還是林青霞本人保管最好。林青霞心想男子應該是攝影記者，自己非常感謝對方的幫助，但不知道該如何報答，於是邀請男子到她的公寓坐坐，順便給他一個獨家專訪，但是林青霞之後發覺與陌生男子共處一室似乎有些尷尬，對方此時也起身說要離開，雙方匆忙之下沒有留下聯絡方式。時至今日，林青霞表示，自己此後沒有再見到該名攝影記者，她常常想，30年來新聞媒體有相當大的轉變，「這麼有良知的年輕人在娛樂新聞界會有生存的空間嗎」，形容這位善心男士就像一顆流星，在自己的生命中交會了片刻，轉眼間卻消失無蹤，「希望這個世界能容納多一些像他這樣的人」。