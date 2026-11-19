但總不能指望唐西奇場場開外掛，當遇到願意「認真打球」的爵士，湖人就馬上被教育，「你們想爭冠，最終仍得回歸防守！」

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湖人只靠進攻無法奪冠 遇到「認真打球」的爵士馬上輸球

爵士一哥喬治教做人！湖人後防線被打爆

湖人在掩護後的換防溝通混亂，仍堅持使用沉退、延誤策略，給喬治過大三分出手空間

體能受到考驗 禁區保護、卡位意識下滑

爵士還有高大鋒線群衝搶，湖人其他球員在卡位（Box out）上做得相當不確實。

洛杉磯湖人今（19）日97：109輸給猶他爵士，表面上輸12分看似不多，但細看末節，湖人幾乎打得一蹋糊塗，8分鐘內被打出7：25攻勢，連主場球迷都看不下去，在唐西奇（Luka Doncic）把球傳到對手腳上失誤後，全場直接爆發噓聲。湖人開季至今、只用歷史級進攻數據就多次打爆對手，湖人本季靠著全聯盟最強進攻效率、刷出超過123分的場均得分，高居全聯盟第一，主因與唐西奇開季狀態如鬼神、里夫斯（Austin Reaves）同樣能夠梳理進攻，但最近里夫斯傷退、唐西奇近2場進攻效率直直落，遇到認真打的爵士，湖人終於踢到鐵板。防守崩盤的起點往往來自進攻端。湖人全場發生多達15次以上的團隊失誤，光唐西奇一人就包辦9次，其中多數是弧頂橫傳被斷或運球遭抄截的「活球失誤」。這讓年輕且具備速度優勢的爵士，完全不用面對湖人設定好的半場陣地戰，直接發動多打少的快攻反擊，整場比賽爵士光是靠湖人失誤就輕鬆轉化出26分。在里夫斯缺陣情況下，湖人後場側翼的防線輪轉，在背靠背第二戰明顯慢半拍。爵士後衛凱喬治（Keyonte George）全場砍下30分、10助攻，末節更是連續利用高位擋拆針對湖人防線錯位單打。，他全場三分10投5中，撲防時又被他一步過掉切入分球。面對喬治切入破壞，湖人協防收縮過度，但背靠背作戰導致弱邊補防（Closeout）的腳步明顯沉重。爵士新秀貝利（Ace Bailey）在第四節成為最大受益者，單節獨拿10分，多次在無人看防的情況下，命中外線冷箭，或是趁湖人防線注意力全集中在持球者時空切籃下完成空接灌籃。雖然凱斯勒（Walker Kessler）傷癒復出抓下11籃板，但面對班霸（Mo Bamba）守護禁區，單場狂抓16籃板，特別是在第四節體能見底後，湖人多次在守住第一波進攻後丟掉防守籃板，讓爵士獲得二次進攻機會並徹底耗盡湖人的反撲氣勢。整體而言，湖人能靠進攻在例行賽取得不錯戰績，但唐西奇體能終究受到考驗，狀態容易掉下來，以近2場來看，若是上場黃蜂想贏球，湖人早就已經輸了。回歸本質，每年奪冠球隊幾乎都擁有至少平均線以上的防守，近年雷霆、尼克皆是如此，本季奪冠大熱門馬刺更擁有文班亞馬（Victor Wembanyama），湖人本季想奪冠，防守仍是本質。