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▲墨西哥總統竟坐經濟艙轉機21小時飛深圳（圖／路透社／達志影像）

亞太經濟合作（APEC）領袖會議正在中國深圳舉行，各國領袖齊聚一堂，除了會議本身，大家搭什麼飛機來，也成了網友熱議的焦點。香港媒體《香港01》整理發現，美國總統川普搭乘的「空軍一號」身價最高；墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）則搭乘商業航班經濟艙，轉機飛了21小時才抵達，兩者反差極大，相關話題在微博上的使用次數更突破千萬次。據報導，川普這次搭乘的是新一代過渡型「空軍一號」。這架專機由波音747-8改裝，機長約76公尺，最大起飛重量將近450噸，航程超過1.4萬公里。它原本是卡達王室價值約4億美元（約新台幣130億元）的豪華公務機，2026年起改裝為美國總統專機，改裝費同樣高達約4億美元，兩者合計約8億美元，用來接替1990年代起服役的兩架舊型空軍一號。搭飛機不只買飛機貴，飛起來也很貴。美國空軍先前公布，舊型空軍一號在2021財政年度的平均飛行成本，每小時高達17萬7,843美元，包含燃料與維修等費用。至於川普這架新專機的每小時飛行成本，目前還沒有公開。其他國家的專機也各有特色。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）搭乘以A330改裝的KC-30A加油運輸機，機上設有貴賓區與會議室，還配備飛彈防禦設備，所屬項目預算高達9.14億澳元。韓國總統李在明則搭乘向大韓航空租用的波音747-8i專機，5年租金就要3,003億韓元。加拿大總理卡尼（Mark Carney）搭乘的是A330-200改裝的CC-330「哈士奇」戰略運輸機，有「加拿大版空軍一號」之稱。俄羅斯總統普丁則在18日凌晨抵達深圳，他的專機是俄製伊爾-96-300PU(M1)四引擎寬體機，強化了通訊與指揮功能，單架預估造價約6,000萬美元，在各國專機中相對「平價」。台灣領袖代表、宏碁創辦人施振榮則是搭乘華航專機抵達深圳。在一眾豪華專機中，最讓人意外的就是墨西哥總統辛鮑姆。她在16日搭乘中國南方航空的商業航班，坐在經濟艙33B座位，途中轉機，總共飛了21小時才抵達深圳。事實上，墨西哥總統出訪一向節儉，前總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）2023年就把波音787總統專機賣給了塔吉克。從身價8億美元的空軍一號，到一張經濟艙機票，各國領袖的「交通費」差距之大，也讓這場APEC峰會多了一個有趣的話題。