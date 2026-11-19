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▲何芝寧每次在社群公開近照，都會美翻許多網友。（圖／翻攝自IG@chihning2577）

新竹市東區頂埔里里長何芝寧，有著一對會發光的大眼睛，加上黑長直秀髮，搭配上亮麗五官顏值堪比韓劇女主角，這也讓她在網路上爆紅，被封為「最美里長」之一，甚至在各社群擁有超過5萬名粉絲，每次更新近況都掀起網友注意。何芝寧擁有一頭長髮、纖細身材，搭配白皙的膚色以及一雙明亮的眼睛，讓她在4年前首次參選時就掀起許多討論，當時的她甚至年僅25歲，年紀輕輕就扛起了整個里的運作大小事。何芝寧上任後，時常在社群上傳工作照，每次都會掀起許多網友討論，因為她笑起來根本堪比韓劇女主角，讓人不禁沉浸在她的顏值中。不過何芝寧可不是只靠臉吃飯的，從小在新竹長大的她，以前就發現自家附近有許多可以改善的角落，因此身為年輕人的她開始了活化當地的計劃，舉辦青年市集、改善塞車問題等，努力打入里民的心中。至於為何會參選，根據《ETtoday》報導，何芝寧當年是在副議長余邦彥的推薦下踏入政壇，至於為何不直接參選市議員，是因為她認為自己沒有經驗，想要慢慢從基層做起，穩固民心。