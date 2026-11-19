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一、 當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空

二、調整每日盤中借券賣出委託數量

三、鼓勵金融業買進具有投資價值的績優股票

四、鼓勵證券自營商履行造市義務

五、鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股制度

受美國科技股走勢疲弱影響，台股今（19）日失守4萬點關卡，盤中最低下探38259.7點、下挫1935.21點，創盤中第9大跌點，終場收在38426.89點，下跌1768.02點，為史上第7大收盤跌點，跌幅4.4%。金管會下午再祭禁空令等5大救市措施，包括自明日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空，還有調整每日盤中借券賣出委託數量等措施。為維持證券市場秩序及穩定性，金管會在11月9日宣布5大救市措施，包括採行調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數等相關穩定股市措施。雖然台股基本面尚稱穩健，且上市櫃公司營收表現創新高，我國資本市場亦具韌性，不過，受國際政經情勢影響，投資人信心不足，近期台股呈現大幅波動，金管會今日再宣布明日起採行5大措施。1、投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市櫃股票及臺灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施。但證券商及期貨商因辦理業務之買賣報價或避險需求所為之融券及借券賣出，不在此限。2、適用前開限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出之有價證券，投資人從事該有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。另請證券商提醒投資人相關交易風險。由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%調降為1%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。國內上市櫃公司截至115年10月底累計營收約56.75兆元，較去年同期成長39.05%，截至115年第3季累計稅前淨利約6兆6126億元，較去年同期成長86.43%，顯示台股基本面尚稱穩健，鼓勵金融業買進基本面佳的績優股。金管會呼籲證券自營商依證券商管理規則第30條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，提供台股充分流動性，以提振市場投資信心。經統計截至11月18日止，上市櫃公司目前執行中的庫藏股計有39件，預計最大可買回金額共計約274.04億元。鼓勵上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。金管會強調，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。回顧過去，台股遭逢大跌，金管會視情況祭出不同的穩定股市及救市措施，包括限空令或禁空令，分別出現在2008年金融海嘯、2015年中國股市大跌、2020年新冠疫情衝擊、2022年美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際政經出現重大動盪，最後一次是2025年美國對等關稅，當時祭出措施包括借券上限從30%降到3%、融券保證金從90%調到130%等，而其他的還包括平盤以下不得放空、全面禁止放空、跌幅限制從7%縮小為3.5%。