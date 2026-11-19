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兩岸直航人數下降

兩岸觀光從疫情後就沒解封，禁團令至今未解。交通部部長陳世凱表示，我國觀光開放，最多政府提供旅遊警示並未設限，但中國僅開放上海、福建部分地區民眾來台觀光。我國每年到中國旅遊的人數有多少？「我們的橄欖枝比他們大隻很多」。陳世凱說，去年透過小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）溝通後，對於兩岸觀光交流一直抱持樂觀其成的態度，希望雙方能盡快展開協商，因為兩岸觀光涉及許多細節，不僅是保障台灣觀光產業，也包括保障中國旅客來台旅遊的權益與安全。他呼籲，兩岸觀光應朝正常、健康的方向發展，希望對岸能透過小兩會進行正常溝通與討論，他也強調，應該回歸民眾旅遊品質與安全，而不是將政治因素放在前面，如果對岸仍以政治作為觀光開放的前提，令人遺憾。從雙方開放程度就能看出誰更有誠意，「大家應該看得出來誰的橄欖枝比較大」。針對兩岸航班及航線是否足夠，陳世凱說，目前兩岸航線與航班供給充足，但實際直航人數正逐漸下降，主要受到經濟因素影響。近年中國經濟情況不佳，不少台商陸續離開中國，兩岸台商商務往來也比過去減少，因此直航需求不如以往。至於小三通旅客增加，則是價錢考量。陳世凱指出，國內線飛往金門的票價已經約20年沒有調整，民眾搭機抵達金門後，再轉搭船前往中國，整體交通成本相對便宜，與直接搭乘兩岸直航相比，價差甚至可能達到1萬元，因此不少民眾選擇小三通。