我是廣告 請繼續往下閱讀

首度評估效益僅0.6 曾獻瑩：還有颱風損壞風險

2023年中央再發函要求說明理由 曾獻瑩批：官僚逼迫

曾獻瑩批錯誤能源政策 再提蔣萬安曾說「絕對不准」

水庫光電板爭議延燒。經濟部水利署2022年至2024年連續3年發函盤點水庫設置光電的可能性，台北市長蔣萬安陣營強調堅決反對，中央則澄清只是調查盤點，從未強制要求設置，且早已於2024年結案。對此，國民黨台北市議員曾獻瑩今（19）日公開中央3年來與台北翡翠水庫管理局的往來公文，指出翡管局早已從發電效益、地形條件及法規限制等面向，明確回覆不宜設置，質疑中央仍以「恐怖情人式的官僚逼迫」連續發函要求評估。曾獻瑩今發文表示，2022年中央首次發函，要求盤點屋頂型、地面型及水域型光電設置潛力，但翡翠水庫位於狹長山谷，長年多雨、濕氣重、日照條件不佳，經北市府專業評估，屋頂型與地面型光電的益本比僅有0.6，經濟效益不佳。至於水域型光電，翡管局評估水庫每年水位落差達20至30公尺，影響輸電線路設置，加上颱風可能造成設備損壞，因此認為技術上不可行。曾獻瑩也擔憂，若光電板破損，恐有污染水源的風險。曾獻瑩指出，中央2023年第二度發函，要求地方若無法增設光電設施，必須詳述理由。翡管局則再次回覆，翡翠水庫位於「台北水源特定區」，依相關土地使用分區管制規定，僅得設置水庫運作管理必要設施，依法不得設置光電板。到了2024年12月10日，中央第三度發函盤點光電設置潛力，並要求隔天回覆，翡管局也再次以相關法規限制為由，表明無法設置。曾獻瑩批評，中央連續3年要求評估，即使地方已提出拒絕理由，仍持續發函，「這種『你拒絕我、我還硬要你寫理由』的發函方式，本就是恐怖情人式的官僚逼迫」。曾獻瑩認為，中央持續盤點翡翠水庫光電潛力，與政府能源政策有關，質疑即使發電效益不佳，仍試圖增加光電設施。他表示，當年自己率先在市議會提出質詢，要求台北市政府捍衛市民飲水安全，蔣萬安也當場宣示「絕對不准！」曾獻瑩強調，「面對600萬市民的喝水安全，我們沒有妥協空間！」