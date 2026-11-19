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選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋透過社群號召「護洋監票小隊」，短短39小時便招募到4500人，1790個投開票所其中最快僅4分59秒就額滿。沈伯洋競辦呼籲，除了感謝民眾加入守護選票的行列，也請大家持續顧票、拉票、催票，11月28日一起走進投票所，用選票守護民主、創造歷史。沈伯洋先前與民進黨台北市黨部召開記者會，招募「巡洋監兵」內監人員，隨投票日將近，再度推出「護洋監票小隊」，自主外部監票人員，16日晚間7時起透過社群號召，短短39小時便招募到4500人，截至今日下午2時已招募近5000人。沈伯洋競辦指出，最快額滿的是士林區三玉里蘭雅國中906教室，僅花4分59秒，其次為文山區木柵里木柵國小121教室、中山區行政里行天宮玄空紀念學院，分別在6分23秒、6分44秒完成招募。沈伯洋競辦表示，最晚有人報名的三處投開票所，則是內湖區碧山里農驛站農場、中山區劍潭里力行新城忠孝社區穿堂及信義區大仁里松山家商經營大樓日119教室，分別在招募啟動後38小時34分、38小時29分及38小時24分才有人登記。沈伯洋競辦指出，感謝民眾踴躍報名「護洋監票小隊」，以實際行動守護每一張選票，目前仍有少數投開票所尚有缺額，邀請民眾加入監票行列外，也請大家持續顧票、拉票、催票，11月28日一起走進投票所，為期待的生活與城市的未來投下神聖的一票，用行動守護民主、創造歷史。