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選戰倒數9天，國民黨團總召傅崐萁辦公室執行長李秀姬，因轉發遭AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報，今（19）日上午以被告身分通知李秀姬到案說明，訊後更依涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選等罪嫌移送台北地檢署複訊。傅崐萁稍早回應，台灣是民主法治社會，各種言論都予以尊重，他想應該勿枉勿縱，有違法就依法處理，若沒有的話，就應該用更明快的方式來處理。傅崐萁說，有黨證的民進黨台北市議員許淑華怎麼去攻擊、捏造台北市長蔣萬安，這明顯涉及意圖使人不當選、加重誹謗。但到目前為止，都還沒有遭受相關單位約談，司法天平兩端必須是平衡的，這是皇后的貞操，是國家社會維繫最重要的底線。傅崐萁說，現在看不到社會有任何公平正義可言，尤其司法傾斜，已經完全讓人沒有辦法來相信，希望呢司法應該回歸司法，該怎麼處理就怎麼處理，看看蔣萬安如何被攻擊，到現在為止，檢警司法到底在哪裡？