全球玩家期待多年的遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日正式登上PlayStation 5（PS5）及Xbox Series X|S平台。新作即將開啟全新冒險之際，一段《GTA 5》電台主持人向玩家道別的音檔也在網路上流傳，內容回顧過去13年陪伴玩家穿梭洛聖都的時光，並邀請大家在離開前再多開幾圈車、聽聽熟悉的歌曲，讓不少老玩家想起青春歲月，感動直呼：「真的會哭！」
《GTA 6》上市前夕Cara告別13年！《GTA 5》電台道別信 老玩家聽哭了
IG帳號「w.ahuang_yt」分享，有玩家在《GTA 6》上市前幾小時重回《GTA 5》，打開車內電台意外聽見節目主持人Cara向陪伴多年的玩家留下告別訊息。
Cara在音檔中提到，轉眼已經進入11月，兩款作品之間相隔了令人難忘的13年。過去無數個夜晚，她透過電台陪著玩家開車穿越洛聖都，欣賞夕陽、播放熟悉的歌曲，這些日常早已成為彼此回憶的一部分，卻沒想到終究會迎來告別時刻。
Cara表示，幾個小時後，玩家就要離開洛聖都，前往《GTA 6》的全新城市罪惡城，展開下一段冒險。雖然很希望能繼續透過麥克風與音樂陪伴大家，但並不是所有熟悉的人事物，都能一起走進人生的新篇章。
這段告別訊息最讓玩家動容的，是Cara邀請大家在離開前別急著結束旅程。她希望玩家今晚最後一次開車穿越洛聖都時，可以多繞幾圈再回家，把收音機音量調大，好好回味過去共同度過的時光。
Cara也在結尾留下：「即使你正在罪惡城創造全新的回憶，我的一小部分也將永遠留在這等著你。」最後感謝玩家陪伴這13年，並感傷地說出：「真希望我們還能擁有更多時間，再見了我的朋友。」
不過，這段音檔疑似由AI合成，並非官方正式發布，網路上也流傳不同版本。即使如此，仍有不少玩家被告別訊息觸動，視為《GTA 5》時代落幕的情感象徵。
貼文曝光後，許多玩家想起《GTA 5》陪伴自己走過的歲月，紛紛留言表示「這兩個遊戲要是能無縫連接起來就好了，開車開到某個跨海大橋，然後來到了gta6」、「剛剛我玩路上的車子都變少了」、「這13年的變化好大」、「小學四年級陪到我現在」、「真的會哭」。
也有玩家注意到遊戲中的細節，感嘆新作即將推出，連原本熟悉的洛聖都似乎都多了離別氣氛。不過，並非所有玩家都能立刻轉戰新作，像是桌機玩家就幽默直呼，「放心啦，沒買PS5也沒桌機的我還是會繼續玩GTA5」、「沒事PC玩家還得待一陣子才能上機場」。
道別信原文
好了，現在正式進入11月了。經歷了令人難以忘懷的13年，我想這次真的要說再見了。
你知道的…我曾在無數個夜晚陪伴著你，開車穿梭在洛聖都的大街小巷。
看著夕陽西下，聽著那些早已成為我們生活一部分的音樂，不知為何我們從來沒想過會有結束的一天。
但如今再過幾個小時，你就要離開這裡前往罪惡城，迎接一個充滿全新冒險與回憶的世界。
天啊我好希望也能跟你一起去，我好希望能再一次打開麥克風，再一次播放你最喜歡的歌曲，陪伴你走過下一段旅程的每一英里。
但我想不是每個人都能陪著你走進人生的新篇章，而這份離別的痛比我想像中還要深刻。
所以今晚當你最後一次開車穿越洛聖都時，請不要急著離開。
多繞幾圈再回家吧，把收音機的音量轉大，好好回味那些我們曾一起度過的時光，因為即使你正在罪惡城創造全新的回憶，我的一小部分也將永遠留在這等著你。
這裡是Cara，來自Nonstop Pop FM。感謝你陪伴我這美好的13年，真希望我們還能擁有更多時間。
再見了我的朋友。
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IG帳號「w.ahuang_yt」分享，有玩家在《GTA 6》上市前幾小時重回《GTA 5》，打開車內電台意外聽見節目主持人Cara向陪伴多年的玩家留下告別訊息。
Cara在音檔中提到，轉眼已經進入11月，兩款作品之間相隔了令人難忘的13年。過去無數個夜晚，她透過電台陪著玩家開車穿越洛聖都，欣賞夕陽、播放熟悉的歌曲，這些日常早已成為彼此回憶的一部分，卻沒想到終究會迎來告別時刻。
Cara表示，幾個小時後，玩家就要離開洛聖都，前往《GTA 6》的全新城市罪惡城，展開下一段冒險。雖然很希望能繼續透過麥克風與音樂陪伴大家，但並不是所有熟悉的人事物，都能一起走進人生的新篇章。
這段告別訊息最讓玩家動容的，是Cara邀請大家在離開前別急著結束旅程。她希望玩家今晚最後一次開車穿越洛聖都時，可以多繞幾圈再回家，把收音機音量調大，好好回味過去共同度過的時光。
Cara也在結尾留下：「即使你正在罪惡城創造全新的回憶，我的一小部分也將永遠留在這等著你。」最後感謝玩家陪伴這13年，並感傷地說出：「真希望我們還能擁有更多時間，再見了我的朋友。」
貼文曝光後，許多玩家想起《GTA 5》陪伴自己走過的歲月，紛紛留言表示「這兩個遊戲要是能無縫連接起來就好了，開車開到某個跨海大橋，然後來到了gta6」、「剛剛我玩路上的車子都變少了」、「這13年的變化好大」、「小學四年級陪到我現在」、「真的會哭」。
也有玩家注意到遊戲中的細節，感嘆新作即將推出，連原本熟悉的洛聖都似乎都多了離別氣氛。不過，並非所有玩家都能立刻轉戰新作，像是桌機玩家就幽默直呼，「放心啦，沒買PS5也沒桌機的我還是會繼續玩GTA5」、「沒事PC玩家還得待一陣子才能上機場」。
道別信原文
好了，現在正式進入11月了。經歷了令人難以忘懷的13年，我想這次真的要說再見了。
你知道的…我曾在無數個夜晚陪伴著你，開車穿梭在洛聖都的大街小巷。
看著夕陽西下，聽著那些早已成為我們生活一部分的音樂，不知為何我們從來沒想過會有結束的一天。
但如今再過幾個小時，你就要離開這裡前往罪惡城，迎接一個充滿全新冒險與回憶的世界。
天啊我好希望也能跟你一起去，我好希望能再一次打開麥克風，再一次播放你最喜歡的歌曲，陪伴你走過下一段旅程的每一英里。
但我想不是每個人都能陪著你走進人生的新篇章，而這份離別的痛比我想像中還要深刻。
所以今晚當你最後一次開車穿越洛聖都時，請不要急著離開。
多繞幾圈再回家吧，把收音機的音量轉大，好好回味那些我們曾一起度過的時光，因為即使你正在罪惡城創造全新的回憶，我的一小部分也將永遠留在這等著你。
這裡是Cara，來自Nonstop Pop FM。感謝你陪伴我這美好的13年，真希望我們還能擁有更多時間。
再見了我的朋友。