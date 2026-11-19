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水庫設置光電板議題持續延燒！台南市長黃偉哲表示，台南烏山頭水庫設置光電板是在馬英九政府時代核准，卻遭作家張若彤拿出公文反擊，經濟部水利署2020年6月會議才核發籌設許可。對此，黃偉哲今（19）日說，資料沒有看仔細，「把研議看成核准」，回去點眼藥水，讓他看清楚一點。黃偉哲強調，昨天提到的烏山頭水庫是馬英九時期核准鋪設光電板這部分，他沒仔細看清資料，把研議看成核准，會點眼藥水讓眼睛看清楚。不過阿公店水庫在同一個地方、同一時期，是由韓國瑜擔任市長時期核准光電設備，難道韓市長要高雄市民喝光電水嗎？黃偉哲指出，「我們希望選舉歸選舉，還是要實事求是」，在世界其他國家，包括美國、日本、新加坡或葡萄牙其實都有相關例子，所以才會認為水庫批光電板是假議題。但當民意認為不應該在水庫設置，農水署也不再鋪設第二期。最後，黃偉哲忍不住開酸蔣萬安、國民黨立院黨團以及國民黨副主席蕭旭岑，只看到烏山頭水庫上的光電板，卻看不見其他縣市、國家水庫上的，這樣子的雙標，才是最大的問題。因為包括新竹縣、金門縣、高雄都有在鋪設光電板，「你們都沒看見，我看你們也需要點眼藥水了」。