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爬樓梯雙腿發軟、洗頭雙手痠軟無力，小心不只是「太累」。46歲蔡小姐近兩個月來肌力明顯衰退，連從椅子站起都很吃力，手關節周圍更冒出異常紫紅色皮疹。就醫抽血發現肌肉酵素大幅升高，經詳細檢查確診罹患自體免疫疾病「皮肌炎」，醫師示警，此病若未及時控制，嚴重恐波及心肺功能。亞洲大學附屬醫院風濕免疫科主治醫師黃柏豪指出，皮肌炎與多發性肌炎皆屬於自體免疫相關的發炎性肌肉疾病，成因是免疫系統異常攻擊自身肌肉組織，引發持續發炎與無力，其中皮肌炎還會伴隨特殊的皮膚病變。此病好發於青壯年與中年族群，女性發生率高於男性，且部分成年患者需特別留意是否合併潛在腫瘤風險。蔡小姐就醫時自述，近期大腿、臀部、肩膀與上臂逐漸無力，導致爬樓梯困難、蹲下站不起來、起身需扶椅子，梳頭或晾衣服時雙手也難以舉高。此外，她還出現持續疲倦、肌肉痠痛，甚至吃東西經常嗆到、吞嚥不順；醫師理學檢查時，更發現她的眼皮周圍出現紫紅色皮疹，手指關節背面也長出紅紫色丘疹等異狀。醫師安排肌肉酵素與肌炎特異性自體抗體抽血，並搭配肌電圖、肌肉超音波及核磁共振檢查，發現抽血指數超標且肌病變風險顯著異常，確診為「皮肌炎」。所幸經給予類固醇、免疫調節藥物與復健治療後，患者於兩週後順利出院。黃柏豪表示，皮肌炎除了造成皮膚紅疹與肌肉無力，若未及時控制發炎反應，免疫系統還可能波及重要器官，甚至引發間質性肺病導致呼吸衰竭，或因吞嚥困難引起吸入性肺炎；尤其成人皮肌炎患者合併惡性腫瘤的機率明顯高於一般人，必須高度警覺。黃柏豪提醒，一旦身體出現「呼吸喘與持續乾咳」、「吞嚥困難與喝水頻繁嗆咳」以及「肌力快速惡化伴隨胸悶心悸」等三大危險警訊，代表病情可能已波及重要器官，務必儘速就醫，切勿誤以為只是疲勞而錯失治療黃金期。他也建議，治療期間應攝取魚類、雞蛋、豆腐、豆漿及瘦肉等優質蛋白質以維持肌肉量，並多吃蔬果、全穀類、橄欖油及富含Omega-3脂肪酸的魚類幫助抗發炎，同時減少高糖與油炸加工食品。若合併腎功能異常或吞嚥困難，須由醫療團隊個別調整飲食；此外，切勿自行服用人參、草藥或宣稱「增強免疫力」的保健食品，以免過度刺激免疫系統或與藥物產生交互作用，反而更加傷身。