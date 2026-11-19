日本LINE Yahoo今（19）日公布最新調查，發現夫妻結婚後，LINE聊天內容會隨著婚姻時間改變，結婚3年至未滿15年的夫妻，近4成坦言，傳送愛情訊息的次數比新婚時減少，原本的甜言蜜語逐漸變成小孩、家事及生活安排。不過，調查發現，即使結婚超過20年，仍有超過半數夫妻每天傳LINE，超過6成會使用貼圖，成為維持日常互動的重要方式。
結婚越久越少說愛！近4成夫妻LINE情話變少
11月22日是日本「好夫妻日」，LINE Yahoo針對日本全國20至59歲的已婚男女進行調查，共有1053人參與，了解夫妻平常使用LINE的習慣，以及婚後聊天內容的變化。
調查發現，有48.4%的受訪者表示，與剛結婚時相比，「表達愛意」減少最多占26.5%，其次則是「表達感謝」占12.5%。進一步分析結婚年數，發現結婚3年～15年的夫妻，接近4成受訪者坦言，透過LINE表達愛意的次數比新婚時減少。
夫妻LINE都在聊什麼？最常聊這3件事
雖然愛情訊息減少，但夫妻在LINE上的生活聯絡反而增加，調查顯示，57.7%的受訪者表示，與新婚時相比，部分類型的LINE互動增加，前3名包含：「小孩、親戚等家庭相關聯絡」占25.8%、「回家時間、在哪裡」占22.1%、「餐食、購物、打掃等家事相關聯絡」占16.9%。
至於夫妻平常最常透過LINE討論什麼？調查整理出3大類型：
第一名是「日常活動聯絡」，例如幾點回家、目前人在哪裡。
第二名是「家事相關聯絡」，包括晚餐、購物及打掃。
第三名則是「行程安排」，例如週末出遊、活動規劃與時間協調。
值得注意的是，結婚3年至未滿20年的夫妻，各婚齡族群增加最多的LINE互動，都是「孩子、親戚等家庭相關聯絡」。其中，結婚3年至未滿5年的夫妻，有39.3%表示家庭聯絡增加；結婚5年至未滿10年的夫妻，比例也達37.0%。LINE Yahoo指出，隨著結婚年數增加，家庭成員及生活型態也逐漸改變，LINE不再只是夫妻傳達感情的工具，更成為協調家事、照顧家庭及安排日常生活的重要聯絡方式。
結婚20年還是天天LINE 超過6成夫妻愛用貼圖
結婚時間長，不代表夫妻就不再聊天，調查發現，即使結婚超過20年，仍有52.6%的夫妻每天透過LINE與另一半聯絡。在LINE常用功能方面，超過6成結婚20年以上的夫妻會使用「貼圖」，比例最高，其次是分享照片、影片，以及使用表情符號。
有受訪者分享，夫妻經常玩起「只用貼圖聊天」的遊戲；也有人表示，收到不需要特別回覆的訊息時，會使用LINE的「表情回應」功能，避免讓另一半覺得自己已讀不回。
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11月22日是日本「好夫妻日」，LINE Yahoo針對日本全國20至59歲的已婚男女進行調查，共有1053人參與，了解夫妻平常使用LINE的習慣，以及婚後聊天內容的變化。
調查發現，有48.4%的受訪者表示，與剛結婚時相比，「表達愛意」減少最多占26.5%，其次則是「表達感謝」占12.5%。進一步分析結婚年數，發現結婚3年～15年的夫妻，接近4成受訪者坦言，透過LINE表達愛意的次數比新婚時減少。
雖然愛情訊息減少，但夫妻在LINE上的生活聯絡反而增加，調查顯示，57.7%的受訪者表示，與新婚時相比，部分類型的LINE互動增加，前3名包含：「小孩、親戚等家庭相關聯絡」占25.8%、「回家時間、在哪裡」占22.1%、「餐食、購物、打掃等家事相關聯絡」占16.9%。
至於夫妻平常最常透過LINE討論什麼？調查整理出3大類型：
第一名是「日常活動聯絡」，例如幾點回家、目前人在哪裡。
第二名是「家事相關聯絡」，包括晚餐、購物及打掃。
第三名則是「行程安排」，例如週末出遊、活動規劃與時間協調。
值得注意的是，結婚3年至未滿20年的夫妻，各婚齡族群增加最多的LINE互動，都是「孩子、親戚等家庭相關聯絡」。其中，結婚3年至未滿5年的夫妻，有39.3%表示家庭聯絡增加；結婚5年至未滿10年的夫妻，比例也達37.0%。LINE Yahoo指出，隨著結婚年數增加，家庭成員及生活型態也逐漸改變，LINE不再只是夫妻傳達感情的工具，更成為協調家事、照顧家庭及安排日常生活的重要聯絡方式。
結婚20年還是天天LINE 超過6成夫妻愛用貼圖
結婚時間長，不代表夫妻就不再聊天，調查發現，即使結婚超過20年，仍有52.6%的夫妻每天透過LINE與另一半聯絡。在LINE常用功能方面，超過6成結婚20年以上的夫妻會使用「貼圖」，比例最高，其次是分享照片、影片，以及使用表情符號。
有受訪者分享，夫妻經常玩起「只用貼圖聊天」的遊戲；也有人表示，收到不需要特別回覆的訊息時，會使用LINE的「表情回應」功能，避免讓另一半覺得自己已讀不回。