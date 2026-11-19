我是廣告 請繼續往下閱讀

批中國成自由貿易「搭便車者」 林佳龍主張以信賴打造供應鏈

台灣半導體結合美國AI優勢 稱台灣是科技創新「力量倍增器」

克魯茲預錄致詞力挺 林佳龍盼台美升級合夥人

外交部長林佳龍訪問美國德州期間，受邀再度前往德州農工大學「布希政府與公共服務學院」，以「從歷史終結到AI時代」為題發表專題演講，分享對嶄新AI時代及台美關係未來發展的展望。林佳龍表示，迎接AI時代，台美正邁向全新的「共生夥伴關係」（Symbiotic Partnership），期盼雙方結合彼此優勢，深化科技與產業合作，共同成為彼此的「最有價值夥伴」（Most Valuable Partners, MVPs）。林佳龍指出，演講前，他與倪約翰（John Hennessey-Niland）大使在海默特（Dawn Hammat）館長帶領下，參觀老布希總統圖書館暨博物館園區的貝克三世展示廳（James A. Baker, III Pavilion），包括「陸戰隊一號」總統直升機，以及載運老布希總統靈柩的4141號火車頭等展品，也回顧那段改變世界的歷史。林佳龍表示，老布希總統任內正值世界歷史重大轉折，柏林圍牆倒塌、德國統一、蘇聯解體及冷戰結束等事件接連發生；同一時期，台灣也乘著第三波民主化浪潮，歷經解除戒嚴、國會全面改選及總統直選，蛻變為自由民主的國家。當時政治學者福山提出「歷史終結」論述，認為自由民主將成為人類政治發展的終點，並在社會科學界引發廣泛討論。然而，三十多年過去，歷史並未終結，過去熟悉的國際秩序，正隨著地緣政治競爭、AI發展及供應鏈重組，發生快速而深刻的變化。林佳龍指出，中國加入世界貿易組織（WTO）後，享有全球自由貿易體系的紅利，卻未遵循公平、互惠與信賴的基本原則，反而持續透過國家補貼、非關稅貿易障礙及經濟脅迫等手段，扭曲市場公平競爭，並向全球輸出過剩產能，成為自由貿易體系的「搭便車者」。林佳龍表示，相較之下，台灣以「台灣模式」走出一條不同的道路，強調公共投資與民間創新並重，重視政府與產業間的協力合作，共同建立以「信賴」為基礎、具有韌性的全球供應鏈，並與世界各國共享經濟發展成果，實現互利共榮。這樣的模式也體現在外交部推動的「總合外交」上，透過結合政府、企業、學界與公民社會，形成「協作聯隊」（Team of Teams），並藉由經濟外交強化與各國的貿易投資，使台灣成為全球不可或缺的戰略夥伴。林佳龍進一步指出，在嶄新的AI時代，台灣先進的半導體與伺服器製造能力，結合美國在晶片設計及AI運算領域的優勢，能夠發揮雙方高度互補的力量，使台灣成為美國科技創新的「力量倍增器」（Force Multiplier），鞏固台美在AI產業的領先地位。林佳龍也強調，AI科技既能促進自由，也可能被用於監控、操弄及控制人民，因此台美更應深化合作，確保AI科技發展以人為本，成為守護自由民主、推動人類文明進步的力量。他並感謝美國歷屆政府、國會及各界長期支持台灣，強調台灣將持續強化自我防衛能力，以實力維護和平，為台海及印太區域穩定貢獻力量。林佳龍也特別感謝美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）驚喜透過預錄影片致詞，肯定台美經濟與戰略夥伴關係，以及布希學院與台灣大學的合作計畫；美國在台協會（AIT）前處長酈英傑也出席演講活動。最後，林佳龍表示，今年適逢台灣總統直選30週年及美國建國250週年，期盼未來台美關係能從「利害關係人」（Stakeholders），進一步提升為共同投資未來的「合夥人」（Shareholders），雙方共同堅持民主、承擔責任並共享合作成果，在各方面都成為彼此的「最有價值夥伴」。