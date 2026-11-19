我是廣告 請繼續往下閱讀

感謝張天民表態力挺 張峻：花蓮未來不應被顏色限制、更不應被少數政治勢力綁住

選舉倒數9天，花蓮縣議會議長暨花蓮縣長候選人張峻今（19）日於社群貼出與民眾黨花蓮縣黨部主委張天民同框照，感謝對方公開表態支持，強調花蓮的未來，不應該被政黨顏色限制，更不應該被少數政治勢力綁住，不分藍綠白，只要真心愛花蓮、願意為花蓮努力，「我們就是同一個團隊！」「不分黨派，團結所有願意改變花蓮的力量！」張峻今日在社群貼出與張天民同框照，感謝對方今日公開表態支持，兩人相識多年，也曾經一起共事，一路走來始終相信，政治最重要的就是以民為本，真正把人民放在心上。張峻說，今天主委願意站出來支持他，這份信任與肯定，讓他非常感動，也更加堅定翻轉花蓮的決心，強調花蓮的未來，不應該被政黨顏色限制，更不應該被少數政治勢力綁住。最後張峻表示，不分藍綠白，只要真心愛花蓮、願意為花蓮努力，就是同一個團隊，呼籲鄉親距離投票只剩最後倒數，只要堅定改變的信念，「讓我們一起終結過去的政治環境，迎接花蓮真正改變的機會！」