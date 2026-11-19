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屏東海生館「夜宿-迷你解說員親子營」透過兩天一夜的職人夜宿體驗，陪孩子從認識海洋生物、學習解說技巧，到實際穿上迷你背心、拿起麥克風，完成小小解說員任務挑戰。活動依年齡分為小學班及兒童班，涵蓋寒假、暑假及平日、假日等多個梯次，讓家長能依照孩子年齡及行程安排習慣，規劃合適的親子旅行。「夜宿-迷你解說員親子營」親子體驗活動除了認識海洋生物、學習解說技巧，孩子還有機會參與晨喚任務，在清晨為其他夜宿民眾帶來早晨驚喜，並在解說員帶領下，站上專屬舞台介紹海洋生物。海生館指出，活動開放至今，不少家長提到，原本擔心孩子年紀小，可能對導覽解說缺乏興趣，沒想到孩子不僅比想像中更加投入，還從一開始的害羞、緊張，最後能勇敢站上台前分享所學；也有家長分享，透過近距離認識海洋生物的過程，不只是孩子有所收穫，大人也能從不同角度認識海洋。孩子的成長，往往藏在一次次的勇敢嘗試中。2027年「夜宿-迷你解說員親子營」現正開放報名中，邀請家長帶著小朋友走進海生館，把麥克風交給孩子，讓他們從海洋知識的學習者，成為站上專屬舞台的分享者，家長則在台下成為最忠實的聽眾，記錄孩子認真解說的模樣。活動結束後，每位孩子也將獲得專屬迷你解說員證書，在孩子的成長過程中，留下值得珍藏的紀念與陪伴。