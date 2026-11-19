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搭大眾運輸看國際級大展還有好康可拿。配合台中綠美圖「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」及真鍋大度個展接力登場，台中市政府交通局自11月20日至12月10日推出「玩轉台中藝文季！用台中Go搭車 直達綠美圖」活動。民眾只要使用「台中Go暢遊型套票」，不僅能無限次搭乘公車與捷運直達展館，啟用套票最高還可獲得70點回饋，輕鬆展開城市文化之旅。交通局長葉昭甫表示，為鼓勵民眾搭乘環保運具走進美術館，深入探索跨越五個世紀的藝術經典，以及真鍋大度個展「關係時態－超越模擬的生命形式」所呈現的科技與生命當代藝術，活動期間只要購買任一款「台中Go暢遊型套票」並完成啟用，即可獲得「台中Go點數」回饋（依方案最高達70點），累積點數可兌換多元好禮，享有交通與旅遊雙重優惠。交通局說，「台中Go暢遊型套票」提供24、48及72小時三種彈性方案，旅客可依行程需求自由選擇。只要透過手機QR乘車碼，即可在套票效期內不限次數搭乘適用的台中市區公車及台中捷運。期盼經由公共運輸與藝文的跨界結合，讓旅客從出門搭車開始，就能體驗不「藝」樣的城市旅程。交通局指出，位於水湳經貿園區中央公園北側的綠美圖，是台中重要的文化新地標。市民與外地旅客把握活動期間善用套票，不僅能免去塞車與尋找車位的負擔，快速直達綠美圖看展，還能順遊周邊景點，深度感受台中豐富的文化魅力。