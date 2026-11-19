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選戰倒數9天，台北市長蔣萬安選前黃金週21日將出席民眾黨「民眾相挺、台灣必贏」大型造勢，白營人士透露，民眾黨創黨主席柯文哲有高度可能和蔣萬安同台，同時也指出，當天造勢開場會以「民主火炬的方式」，一棒接一棒讓能到場的白營候選人都有露臉機會，另外也預告，柯文哲、黃國昌大進場後，兩人的演說拭目以待，將會有爆點。據透露，從柯文哲近日頻頻針對民進黨台北市長候選人沈伯洋開砲來看，不管是小草絕對不會投給他，或是批他除了順起來還有什麼政見？都再再暗示其態度，21日的活動中，除了白營外，另一活動高潮就是邀請來的嘉賓、台北市長蔣萬安致詞，當天也會有其他藍委到場。據悉，當天活動流程，全國各縣市候選人將傳承「民主火炬」，想要傳達一棒接一棒的想法，因此有大量時間會讓每個白營候選人都有曝光的機會，結束後則是柯文哲和黃國昌的同台大進場。而當天的活動高潮，是蔣萬安致詞時，柯文哲會在台下聆聽，等到蔣萬安講完後，柯文哲將會上台；雙方若沒意外，應該會在同場有不少互動機會。另外據了解，柯文哲和相關人等過去在台北市服務，此次「民眾相挺、台灣必贏」大造勢最終回歸北市府前廣場，柯心中有不少感慨，也別具意義，這兩年民眾黨歷經許多波折，如今所有人集結市府前很不容易，也很想感謝這兩年來，眾支持者的一路陪伴；柯文哲和黃國昌的演說拭目以待，將相當有爆點。