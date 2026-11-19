我是廣告 請繼續往下閱讀

APEC經濟領袖峰會今（19）日登場，我國領袖代表施振榮昨抵達中國深圳，並與中國國家主席習近平握手致意，預計於今晚返抵國門。對此，亞太和平研究基金會執行長董立文分析，研判習近平在三方峰會上的發言，將會空泛而不著邊際，台灣不會成為會談議題，而中國可能僅成為接待與協調角色，對中國來說，這反而是一場處境為難的會議；中央警察大學水上警察學系兼任助理教授林廷輝則認為，第一島鏈民主國家必須更加團結合作，持續強化自身防衛能力，才能共同因應區域的安全挑戰。董立文表示，施振榮此行帶著「數位機會中心」的重要主張出席APEC峰會，展現台灣有備而來，不僅提出願景，也希望推動具體合作，台灣位居世界晶片供應鏈核心地位，在數位發展領域具有重要優勢，各國也需要台灣的參與與貢獻。談及美中俄三方會談，董立文指出，對中國而言，川習會最重要的目標是維護美中關係和諧。至於三方會談，俄羅斯總統普丁希望討論烏克蘭和平與歐洲安全架構，包括北約撤出東歐、歐洲脫離美國核保護傘；川普則希望推動新一輪削減戰略核武器談判。董立文認為，對於俄羅斯所提，「中國不敢說Yes，也不敢說 No」，既難以回應俄羅斯的要求，也不願接受美國的核武談判提議，研判習近平在三方峰會上的發言，將會空泛而不著邊際，台灣不會成為會談議題，而中國可能僅成為接待與協調角色，對中國來說，這反而是一場處境為難的會議。針對俄羅斯近期在日本、南韓與台灣周邊空域的軍事活動，董立文認為，俄羅斯藉此向亞洲國家示威，試圖為後續的談判創造籌碼。他強調，台灣與亞洲各民主國家應強化合作關係，美國近期也積極強化與印太盟友的互動，展現對區域安全的承諾。林廷輝指出，外界先前擔憂中國可能違背國際規則，阻撓台灣領袖代表出席峰會，但中國此次並未阻擋。他認為，台灣在半導體、人工智慧及經濟領域的實力不容小覷，即使中國是主辦方，也無法輕忽台灣的重要性，此次峰會正是台灣展現自身優勢、貢獻國際社會的重要機會，也讓其他APEC會員經濟體共同受益。林廷輝並表示，川普在美中俄三邊峰會前，出席四方安全對話（Quad），是其任內首次參與，展現美國對台海與印太安全的高度關切，傳達美國與民主盟邦間共同維護國際規則、反對以脅迫手段處理海洋爭議的立場。對於俄羅斯近期的軍事活動，林廷輝認為，俄羅斯受到俄烏戰爭影響，國力有所衰退，因此試圖透過軍事行動「虛張聲勢」，向國際社會展現其仍具備對第一島鏈周邊施壓的軍事實力。他強調，第一島鏈民主國家必須更加團結合作，持續強化自身防衛能力，才能共同因應區域的安全挑戰。