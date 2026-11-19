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▲美國總統川普（Donald Trump）稍早已抵達中國深圳，將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。中國國家主席習近平親自在現場歡迎川普，兩人見面時立即互相擁抱。（圖／路透／達志影像）

美國總統川普與中國國家主席習近平19日下午在深圳亞太經濟合作（APEC）峰會場邊舉行「川習會」，這是兩人今年第三度正式會晤。不過，這場備受矚目的會談究竟談了多久，外媒說法不一。路透社根據會談開始與結束的快訊時間估算，兩人大約只談了半小時；美國有線電視新聞網（CNN）則引述中國官媒央視報導，指會談持續一個多小時。雖然正式會談時間不算長，但川普透露，他在18日的APEC場邊就已經和習近平談了兩個小時，主要話題是貿易和關稅。換句話說，兩人在深圳的實際交流時間其實並不短。會談一開始，習近平就表示，中美關係「穩定且不斷改善」，中方依然致力與美方合作，願意和川普一起引導中美關係走在正確的道路上。習近平還說，雙方確立了中美「戰略穩定建設性關係」的新定義，並賦予它以尊重、公平與互惠為基礎的新內涵。據翻譯，習近平甚至表示，川普的努力「將被載入史冊」。川普也投桃報李，稱讚自己和習近平之間有著「非常出色的私人關係」，認為這對兩國人民都很好。川普在會中提出他一貫的要求，希望中國購買更多美國農產品，要中國「為我們的農民多做一點」。國際局勢也是這次會談的重點。川普表示，美中雙方都希望確保荷莫茲海峽能夠暢通，讓能源可以順利運送，雙方也都認為伊朗不能擁有核武。川普還說，他希望看到俄烏戰爭結束，並認為自己也可以代表習近平這樣說。他也計畫在接下來的美中俄三方會談中，和習近平、俄羅斯總統普丁討論結束俄烏戰爭。事實上，川普在川習會之前，已經先和普丁進行會談。據俄羅斯塔斯社報導，雙方主要討論烏克蘭戰爭，普丁離開時「心情非常好」。不過截至目前，外界最關心的晶片管制、台灣議題，以及貿易休兵是否延長，外媒都還沒有報導會談中是否觸及，雙方也還沒有宣布任何具體協議。美中俄三巨頭的歷史性三方會談隨後將登場，後續會不會有新的進展，值得持續關注。