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返台初期即爆球鞋轉賣風波 誠信屢受考驗

▲高國豪憑藉亮眼球技獲得高薪合約，然而場外從商業誠信、家族倫理到婚姻私德卻屢屢登上新聞版面。（圖／Gemini AI生成／記者陳昱慈監製）

台鋼獵鷹一哥高國豪繼日前捲入家族手足肢體衝突後，昨（18）日又遭妻子公開民事判決書，揭露其婚內與已婚女子互傳露骨私密訊息及半裸照片。自2020年風光返台加盟台灣職籃以來，高國豪憑藉亮眼球技獲得高薪合約，然而場外從商業誠信、家族倫理到婚姻私德卻屢屢登上新聞版面，爭議事蹟再度引發球迷與社會大眾熱議。高國豪的婚姻狀況近期成為輿論焦點。其妻於今年5月曾透露已對兩名女性提起侵害配偶權訴訟，昨（18）日更直接透過社群平台公開新竹地方法院民事判決書。判決內容指出，高國豪於今年1月底至2月初期間，與一名已婚女子在通訊軟體LINE上頻繁互動，不僅互傳「濕答答」、「真的很有感覺」等具強烈性暗示的露骨對話，雙方甚至互傳僅圍浴巾的半裸私密照及視訊。法院審理後認定，兩人行為已嚴重逾越一般男女正常社交分際，侵害配偶權情節重大，判處該名女子須賠償高妻新台幣25萬元。針對球員私德風波，台鋼獵鷹則低調回應，表示不會介入球員私領域。回顧高國豪的場外爭議，最受矚目的莫過於決裂的家族關係。2024年6月，高國豪遭二哥高國強之妻劉家菱公開指控，曾於2021年傳送「等等跑去妳家混」等曖昧私訊進行不當「私約」。高國豪起初大動作透過律師發聲明否認並警告提告，卻在對話截圖曝光後態度大轉彎，改口為「年輕時不成熟的行為」向家人致歉。然而，家族裂痕並未就此弭平。2024年12月，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳一間餐廳聚會時，因舊事重提爆發激烈口角，三兄弟竟當街上演全武行，互相拉扯扭打直至警方到場才平息。事後兄弟三人互提《刑法》傷害及恐嚇告訴並遭檢方起訴，衝突畫面流出後形象重創，也讓他一度遭到當時所屬球團處以自主停賽處分。事實上，高國豪在2020年剛返台加盟新竹攻城獅、簽下複數年高薪合約之際，便曾因商業誠信問題引發軒然大波。當時他遭球鞋店家指控，以5000元優惠價購入市價約13000元的限量球鞋，原約定需在個人社群發文標註店家宣傳，高國豪卻未履行承諾，甚至直接將該雙球鞋放上網路加價轉賣。事件曝光後，他與球團緊急出面致歉，坦承因個人「不夠成熟」導致店家損失。從初入職籃的業配違約、私約二嫂引發的兄弟互毆官司，到如今遭法院認證的婚內逾矩行為，高國豪雖然在球場上屢屢展現頂尖身手，但接連不斷的場外負面風波，不僅重創其個人形象，也讓外界對職業運動員的自律與品格標準再次打上問號。