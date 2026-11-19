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自爆像小秘書讓出C位！李明璇：我是在替秦姐打圓場

李明璇發誓「所說皆事實」再諷：有掌聲處不一定真心

結尾丟金句回擊秦慧珠：最後會是蔣贏了、羊逃了

國民黨內部紛爭持續延燒！台北市議員候選人李明璇日前透露，曾透過同黨議員秦慧珠助理轉達基層反彈聲音，卻遭回應「秦姐有自己的想法，叫大家不要管」；秦慧珠今（19）日則反嗆相關說法「完全不是事實」，更質疑對方在帶風向、意圖使人不當選。稍早，李明璇再度發聲回擊，強調自己可以向上帝發誓所說都是事實，最後喊話藍營應團結成為蔣萬安的助力，「而不是阻力」。李明璇表示，蔣萬安市長勝選才是最重要的事，大家應該團結一致，成為蔣萬安市長的「助力」，而不是「阻力」。她重申，自己一直非常敬重秦慧珠是黨內資深前輩，每次拜票行程遇到，自己總是主動上前打招呼，甚至在餐會上碰到秦慧珠時，還會自動停止宣傳自己，像小秘書一樣把C位讓給對方，主動向現場民眾介紹：「秦慧珠議員跟大家問好哦！」李明璇指出，尊重前輩從來不是嘴巴說說而已，但當大家都在努力團結、全力爭取勝選時，秦慧珠最近的一些發言，確實讓許多支持者及並肩作戰的夥伴感到難過。針對自己日前的發文，李明璇也說：「明眼人應該看得出來，我其實在替秦姐打圓場⋯」否則不會公開肯定前輩多年來的付出，更不會真心祝福對方「破圈」成功，希望能一起為國民黨多拿下一席。李明璇進一步說明，她尊重秦慧珠的選戰方式，但必須誠實說，自己在基層聽到的反彈聲音真的非常強烈，正因為在乎國民黨支持者的感受，才希望透過秦慧珠身邊的人，把這些真實聲音傳達給對方，但或許是晚輩冒昧多嘴了。「我敬畏神，也珍惜自己的名聲。我可以坦然地向上帝發誓，我所說的都是事實。」李明璇強調，現在選戰十分激烈，真的需要慎選節目、謹言慎行，同時也意有所指地表示，有掌聲的地方不一定真心，而一直站在自己身旁、一起承擔風雨的夥伴，才是鐵打的友誼。李明璇再次強調，每個人的生命都很短，但政治生命、風骨及名聲，卻可以很遠、很長，現在正是團結的時刻，大家都是國民黨的一分子，應該成為蔣萬安市長的助力，而不是阻力。她也表示，事情到這裡就好，並祝福秦慧珠連任，認為還有許多支持者期待大家團結一致、打贏選戰。最後，李明璇喊話，自己會繼續開開心心幫蔣萬安拉票，光榮地去投票，並以「最後會是蔣贏了，羊逃了！」作結，以此回擊秦慧珠在貼文中特別引用前立委黃珊珊金句「講完了」，為這場藍營內部口水戰再添話題。