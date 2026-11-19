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高虹安抓「芯片」反擊 酸連催票都要看稿

社群掀「莊競程被洗臉」討論 也有人質疑高虹安施政

莊競程回擊：拿看稿做文章沒意義 應針對政策交鋒

稱從未使用「芯片」 反問高虹安為何輕軌立場改變

新竹市長公辦電視政見發表會昨（18）日登場，爭取連任的高虹安與民進黨候選人莊競程正面交鋒。莊競程率先提出交通、輕軌等市政主張，高虹安隨後不僅逐項回應，更抓住莊競程發言時頻繁低頭看稿，以及將半導體「晶片」說成「芯片」2點猛攻，相關片段迅速在社群平台上瘋傳。對此，莊競程隨後回擊，批高虹安刻意放大發音、咬字與看稿，是在轉移施政焦點，喊話「與其拿看稿做文章，不如針對政策針鋒相對，談政策才有市長的高度與格局」。莊競程昨晚的政見會上率先發言，以「幸福新製程」為主軸提出市政藍圖，並在談及新竹產業優勢時提到，新竹具備製造世界最先進半導體的能力，不過發言過程中將「晶片」說成「芯片」。隨後發言的高虹安立刻抓住這一點回擊，直指「台灣是用晶片，中國才用芯片」，並建議莊競程多到竹科與工程師交流。高虹安也把矛頭對準莊競程整場頻繁低頭看稿，表示自己聽完對方約30分鐘發言，發現莊競程大多照著稿件宣讀，就連最後向選民拜票、呼籲11月28日支持時也要低頭看稿，藉此質疑對方對市政內容的熟悉程度。相較之下，高虹安在發言過程中大多未低頭看稿，並以大量數據細數任內政績，包括140項競選政見落實率達85%、今年7月達成新竹市睽違30年的「零負債」、公托量能由49名增加至535名，以及市立棒球場改善等，發言也恰好在時間截止時結束。而2人表現很快便在社群上引發討論。政見會結束後，不少民眾聚焦莊競程用語與看稿問題，質疑爭取竹科科技族群支持卻使用中國慣用詞，也有人認為既然已有準備講稿，幕僚應先確認用字。也有人拿2人的發言方式相比，認為高虹安對市政數據較為熟悉、發言較少依賴講稿。不過，社群上也有不同聲音，認為現任市長原本就比挑戰者更熟悉市府日常業務及相關數據，不能單憑是否看稿判斷政策準備程度，也有人將焦點拉回棒球場、交通建設及高虹安任內其他爭議。面對高虹安在政見會上的批評，莊競程18日晚間發布新聞稿回擊，表示政見發表會最重要的目的，是讓市民了解每位候選人的城市治理想法以及對新竹未來的政策願景，「高虹安拿『看稿』這件事出來攻擊，其實很沒有意義」。莊競程表示，與其拿看稿做文章，不如針對政策針鋒相對，因為市民真正關心的是市長要如何解決新竹長年的交通、教育痛點，以及城市未來20、30年的發展。他並表示，如果高虹安願意出席自己近期舉行的一系列街頭肥皂箱短講，就會看到在沒有時間限制的情況下，他可以針對單一政策「滔滔不絕」與現場支持者講超過30分鐘；這次因為政見發表會有明確時間限制，幕僚才要求事先準備講稿，希望能在有限時間內完整、有條理地說明政策。至於被高虹安點名使用「芯片」一詞，莊競程回應，自己從求學到出社會工作，一直以來學習、使用的都是「晶片」，「從未使用『芯片』這個說法」。他也進一步批評，高虹安刻意放大發音、咬字及看稿問題，是在轉移個人施政焦點，也模糊其他候選人所提出的政策內容，呼籲把討論重新拉回政見本身。莊競程反問高虹安，新竹交通才是此次選舉更應正面回答的問題。他指出，高虹安4年前曾否定輕軌、主張ART智慧運輸，如今態度轉為支持輕軌，又出現高架、地下化等不同方案，希望高虹安說明立場轉變原因。