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2026年ATP年終總決賽於11月15日在義大利點燃戰火。這場匯聚年度頂尖好手的網壇盛事，卻獨缺地主最大驕傲、目前男單世界排名第二的辛納（Jannik Sinner）。身為過去兩屆年終賽的衛冕冠軍，辛納其實早已憑藉7950分積分提前鎖定參賽門票，並非因積分不足遭淘汰，而是受困於持續惡化的「右膝傷勢」，被迫提前結束2026年賽季，遺憾錯過在家鄉父老面前挑戰三連霸的機會。回顧辛納的2026年賽季，上半年表現依舊展現統治力，不僅狂掃6座巡迴賽冠軍、繳出44勝3敗的驚人戰績，更在7月溫布頓網球錦標賽成功衛冕男單金盃。然而，這場溫網奪冠之旅卻成為他賽季的轉折點。辛納在賽後出現右膝髂脛束發炎的傷勢問題，此後便高掛免戰牌，接連退出辛辛那提大師賽、美國網球公開賽以及亞洲賽季。儘管團隊最初期盼他能在季末復出，但傷勢恢復不如預期。辛納在個人頻道中坦言，膝傷狀況極度反覆：「有時候感覺完全沒事、可以正常打球，但隔天卻痛到幾乎無法移動。」為了長遠的職業生涯考量，辛納最終於10月6日正式宣布接受完整療程、提前結束2026年所有賽事，這也意味著他同時放棄了ATP年終賽與在義大利主場舉行的台維斯盃決賽。除了膝蓋傷勢外，辛納近期也透露自己在休戰期間動了扁桃腺切除手術，術後體重明顯下降，連帶影響了整體的體能恢復進度。雖然他仍在11月15日年終賽開幕當天驚喜現身杜林球場，參與歷屆世界第一的致敬儀式，並向全場觀眾致歉表示「很遺憾無法上場，但我非常想念這項賽事」，但實際復出時間表仍充滿變數。根據最新消息，由於在義大利接受的保守治療未見顯著成效，距離2027年新賽季開打僅剩約一個半月，辛納已決定飛往美國尋求第三位專科醫師的評估。隨著辛納退賽，本屆年終賽的參賽席次也依規定順延，最終由西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar）遞補取得最後一張門票，與新科世界第一茲維列夫（Alexander Zverev）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）及梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）等好手共同角逐年終金盃。唯一代表地主出賽的義大利選手科博利（Flavio Cobolli）也在受訪時坦言，少了辛納在場上分擔主場球迷的龐大期待與壓力，確實讓其他義大利球員感受到前所未有的重擔。目前ATP年終賽正進行到小組賽尾聲 ，世界球王茲維列夫（Alexander Zverev） 與西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 已率先拿下2連勝，提前鎖定4強門票 。